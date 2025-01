Turismo, Palazzi: “Giubileo occasione per far conoscere le bellezze del Lazio”

“Come Regione Lazio siamo impegnati perché il Giubileo diventi un’opportunità per favorire un modo nuovo di vivere il viaggio che sia rispettoso dei luoghi, della loro storia e delle loro tradizioni. Il Lazio è la regione dei cammini, e infatti sono state stanziate risorse per il recupero e la valorizzazione di tanti luoghi di culto e dei cammini spirituali come la Via francigena e il Cammino di San Benedetto che attraversano il territorio. Abbiamo promosso un piano di interventi per il miglioramento delle infrastrutture, la riqualificazione dei percorsi e l’adeguamento delle strutture di accoglienza e abbiamo lanciato il progetto “Giubileo nel Lazio: Tradizioni, Sapori, Eccellenze”, un’iniziativa per unire il patrimonio religioso e culturale della regione alle sue eccellenze enogastronomiche. Il Giubileo 2025 rappresenta una straordinaria occasione per scrivere una nuova pagina del turismo laziale, costruendo un’offerta che sia non solo accattivante ma anche rispettosa dei nostri valori e della nostra identità, per questo sarà molto importante investire di più nel capitale umano e nella formazione per offrire un turismo sempre più di qualità.” Lo ha dichiarato Edy Palazzi, vicepresidente della Commissione Cultura, spettacolo, sport e turismo della Regione Lazio, intervenuta su delega dell’assessore regionale al Turismo Elena Palazzo all’Albergatore Day organizzato da Federalberghi Roma al Palazzo dei Congressi di Roma.