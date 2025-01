A proposito dell’efficientamento della linea idrica sulla via Anguillarese

I lavori di efficientamento della linea idrica sulla Via Anguillarese da parte di Acea sono un’ottima notizia. Anche l’asfalto risistemato da via Fabio Filzi fino fino alla rotatoria ed oltre, con lavori ultimati circa due settimane fa, è un’ottima notizia. Mi auguro che l’intervento di Acea non comporti il taglio dell’asfalto appena posato, sarebbe veramente comico oltre che uno spreco. Viene da chiedersi se sia possibile che per queste attività non ci si possa coordinare evitando i paradossi.

Michele Cardone (Facebook)