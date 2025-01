Riparte il presidio degli agricoltori a Torrimpietra

A Torrimpietra gli Agricoltori tornano ad animare il presidio permanente per lanciare, dopo quello dello scorso anno, una richiesta d’aiuto al Governo affinché vengano predisposte misure importanti, urgenti e concrete a tutela della categoria, delle loro terre e delle loro aziende. Oggi mentre ancora è in allestimento il presidio, il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti accompagnata dalle Consigliere comunali Arianna Mensurati e Adele Prosperi ha voluto essere presente per portare un gesto di vicinanza a tutta la categoria.

“La protesta degli agricoltori ci riguarda tutti da vicino – ha dichiarato il Sindaco Gubetti – quello che sta succedendo non solo in Italia ma in tutta Europa non può lasciarci indifferenti. Tutti quello che agricoltori, allevatori e produttori producono e immettono sul mercato viene, quasi sempre, pagato molto al di sotto del costo di produzione e durante la filiera di distribuzione chi ci guadagna sono le grandi multinazionali che rivendono i prodotti a prezzi elevatissimi per i consumatori finali. Questo meccanismo sta mettendo in ginocchio molti dei nostri imprenditori agricoli che nonostante tutto, con il loro lavoro, il loro impegno e la loro passione ogni giorno ci consentono di avere sulle nostre tavole prodotti genuini, di qualità, sani e salutari”.

“Cerveteri è un territorio a forte vocazione agricola, con numerosissime aziende e famiglie che vivono di agricoltura e che garantiscono tra l’altro tantissimi posti di lavoro – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – seppur si tratti di misure e manovre che debbono essere adottate dal Governo nazionale, così come lo scorso anno ritengo importante essere qui oggi, per confermare la nostra vicinanza e sostegno. La loro battaglia e anche la nostra battaglia, torneremo a trovarli e faremo sentire loro il sostegno e la vicinanza del Comune e dell’Amministrazione comunale di Cerveteri”.

“Le Politiche adottate in questi anni dalla Comunità Europea – aggiunge il Sindaco Gubetti – hanno portato ad un paradosso che penalizza Agricoltori e Consumatori, prodotti che costano sempre di più a tutti noi e che vengono pagati sempre di meno a chi li produce tanto da non coprire nemmeno i costi vivi necessari. Sarebbe bello che il consumatore finale sapesse, quando compra ad esempio un litro di latte a 1,80 euro, che al produttore è stato pagato solo 48 centesimi. Questa consapevolezza forse ci porterebbe a fare scelti più consapevoli al momento dei nostri acquisti”.