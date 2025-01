Ladispoli, a proposito della casa della salute

Riceviamo e pubblichiamo – In merito alle preoccupazioni sollevate da alcuni consiglieri del Comune di Ladispoli circa il livello assistenziale offerto dalla Casa della Salute di Ladispoli-Cerveteri, la Direzione Strategica della Asl Roma 4 precisa quanto segue:

Si rassicurano gli utenti che l’avvio del cantiere per la realizzazione dell’Ospedale e della Casa di Comunità, non ha comportato modifiche all’offerta sanitaria di cure primarie previste già all’interno della Casa della Salute. Pertanto si ricorda che il medico di assistenza primaria, presente h24, in relazione al caso clinico prospettato dall’utente effettua gli interventi appropriati al livello di assistenza della sede sanitaria, così come definito da linee guida e disciplinari.

Giova precisare che nel territorio del Distretto 2 il Punto di Primo Intervento è cessato nel 2019 e al suo posto è stato istituito il Punto territoriale di cure primarie e da quel momento il livello di assistenza sanitaria è rimasto invariato, e comunque assicurato anche nel periodo dei lavori per la nuova casa di comunità