Al via FierIDA, la principale manifestazione italiana dedicata all’istruzione degli adulti

Al via oggi FierIDA, la principale manifestazione italiana dedicata all’Istruzione degli Adulti, promossa e organizzata dalla RIDAP, la rete nazionale dei CPIA (centri provinciali per l’istruzione degli adulti) e delle istituzioni scolastiche con percorsi per adulti. In apertura dei lavori, presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università di Roma Tre, l’intervento del Vicesindaco di Città metropolitana di Roma Pierluigi Sanna, alla presenza del Rettore di Uniroma Tre, Massimiliano Fiorucci e ai rappresentanti di MIM, USR e Regione Lazio. Presenti, tra gli altri, il Presidente della Rete RIDAP e CPIA 2 “Lindeman” Bologna, Emilio Porcaro, la Dirigente scolastica del CPIA 3 Roma e CRRS&S Lazio Ada Maurizio e la Direttrice del Dipartimento Scienze della Formazione, Paola Perucchini.

“L’occasione di oggi pone in essere un momento di confronto da cui devono e possono scaturire importanti progetti. Guardando ai risultati dell’ultima edizione del dossier realizzato da Ridap e Tuttoscuola, che fotografano il quadro attuale del sistema pubblico dell’istruzione rivolta agli adulti, si comprende come cooperare e progettare insieme sia fondamentale per superare le criticità attuali, come l’individuazione di sedi fisiche dedicate ai CPIA e l’estensione del numero degli accessi, e la sistematizzazione delle innovazioni e delle potenzialità della didattica digitale.

Città metropolitana vanta un’esperienza in ambito formativo per i giovani che sta progressivamente mutando ed evolvendo: dagli strumenti di didattica avanzata, alla qualificazione dell’offerta attraverso accordi con importanti aziende pubbliche e private, fino alla costituzione del polo unico della formazione con Roma Capitale. Un’estensione del mondo della formazione professionale fortemente sostenuto dal Sindaco Gualtieri e da tutta l’amministrazione metropolitana. C’è ampia disponibilità a portare le nostre conoscenze e competenze per incrementare e valorizzare anche il sistema della formazione degli adulti, nell’alveo delle politiche attive, fornendo opportunità concrete per l’accesso o il reinserimento qualificato al mondo del lavoro. Si tratta di una politica strategica da costruire con tutti gli attori in gioco, dalle università agli enti locali, al Ministero e alle sue articolazioni territoriali, ma anche con il mondo dell’associazionismo dedicato a questo settore. Siamo pronti a fare la nostra parte nel consolidare e far evolvere il sistema dell’istruzione degli adulti: gli obiettivi non guardano solo al superamento della disoccupazione e delle marginalità, ma anche alla crescita e allo sviluppo strategico dei territori, garantendo inclusione e migliori condizioni di vita ai tanti cittadini, italiani e stranieri, che hanno diritto ad accedere a un’istruzione pubblica di qualità”.

Il Vicesindaco di Città metropolitana di Roma Capitale, Pierluigi Sanna.