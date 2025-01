Municipio XV, Torquati: “Fine emergenza della peste suina, ottima notizia. Ora ristori per gli allevatori”

“Sono davvero confortanti le notizie che giungono dalla Struttura del Commissario Straordinario sulla fine dell’emergenza della Peste Suina a Roma. Come infatti comunicato dal Ministero della Salute, sono state revocate tutte le zone rosse soggette a restrizioni. Un’ottima notizia per la nostra città che si avvia ora a vivere il Giubileo e per il nostro territorio, tra i più coinvolti dalle restrizioni, attraversato dalla Via Francigena e che vedrà il passaggio di migliaia di pellegrini.

Un importante traguardo raggiunto grazie al lavoro coordinato delle Istituzioni e dei tanti attori coinvolti, per cui voglio ringraziare la Struttura Commissariale, l’Ente Regionale Parco di Veio, l’Assessorato all’Ambiente del Comune di Roma e Regione Lazio, che in questi anni hanno a lungo lavorato per il controllo e il contenimento della malattia e per mitigare il rischio di diffusione.

Come Municipio, andando in alcuni casi ben oltre le nostre dirette competenze, in questi tre anni abbiamo lavorato in silenzio a tutela dei nostri quartieri e per la prevenzione del rischio della peste suina. Costante è stata l’interfaccia con Ama per potenziare le attività di pulizia di zone sensibili, come anche sono state realizzate delle recinzioni a spese del Municipio anche per i contenitori di rifiuti per limitare l’avvicinamento dei cinghiali. Tutte azioni che hanno contribuito a limitare la diffusione dell’emergenza, ma anche a ridurre la presenza degli animali nei centri abitati, come purtroppo avveniva quotidianamente prima del nostro insediamento. E’ il caso di Tomba di Nerone, la zona dell’Ospedale San Pietro e addirittura lo Stadio dei Marmi. Come sempre, continueremo a lavorare andando ben oltre le nostre competenze per monitorare la situazione e per non vanificare il risultato ormai evidente della riduzione dei cinghiali all’interno dei nostri quartieri, a tutela della cittadinanza e degli animali stessi.

Terminata l’emergenza, è ora quanto mai urgente che il Governo si pronunci e dia risposte agli allevatori, costretti ad abbattere i propri capi, attraverso rapidi e giusti ristori, a copertura di tutti i danni diretti e indiretti derivanti dall’emergenza”.

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati.