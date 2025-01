Lazio Cinema International, aperta la finestra con 5 milioni a sostegno delle coproduzioni internazionali

Torna Lazio Cinema International, l’avviso che sostiene e rafforza la competitività delle imprese di produzione cinematografica tramite anche una collaborazione con i produttori esteri e dando maggiore visibilità internazionale alle mete turistiche del Lazio. Con uno stanziamento di 5 milioni di euro, per metà (2,5 milioni di euro) riservati alle Opere Audiovisive di Interesse Regionale.

Sono 206 le opere realizzate tra il 2016 e il 2024 tramite il bando Lazio Cinema International, tra cui: Berlinguer. La grande ambizione di Andrea Segre, Ho visto un re di Giorgia Farina, Eterno visionario di Michele Placido e N_ego di Eleonora Danco.

I destinatari sono i produttori indipendenti e originari dell’opera audiovisiva internazionale che hanno accesso al credito d’imposta per la produzione di opere audiovisive e che sono PMI con sede operativa nel Lazio avendo una capacità finanziaria adeguata alla realizzazione dell’opera.

Il contributo concedibile per ogni singola Opera Audiovisiva non può superare il 50% dei Costi Ammessi e l’importo di un milione di euro in valore assoluto.

Le opere ammissibili sono sottoposte a valutazione di idoneità da parte di una Commissione di Valutazione secondo determinati criteri:

– qualità tecnica e originalità dell’Opera;

– curricula o track record delle figure chiave (produttori e distributori, regista, autori soggetto, sceneggiatura ed eventuali altri autori già contrattualizzati);

– rapporto fra la Copertura Finanziaria reperita alla Data della Domanda e il Costo Complessivo di Produzione;

– ricaduta economica sulla filiera diretta/indiretta e sul sistema Lazio (rapporto fra Costi Ammissibili e Quota Italiana);

– Particolare Interesse Regionale (Opere che promuovono come destinazione turistica una o più località del Lazio al di fuori dell’area urbana di Roma).