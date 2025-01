D’Amato: “Orrore nella casa di riposo a Latera, gli anziani vanno difesi e tutelati”

Riceviamo e pubblichiamo – “Quello che è stato scoperto a Latera nel viterbese è inaccettabile. Anziché una casa di riposo emerge una vera e propria casa degli orrori. Si tratta di violenze inaudite a danno di persone fragili e inermi. Un ringraziamento va ai carabinieri dei NAS e alla Procura di Viterbo per aver accertato queste violenze e individuato i responsabili. È però necessario rivedere l’intera normativa nazionale sul settore dell’ospitalità per gli anziani, che devono essere difesi e tutelati, e non abbandonati. Deve esserci sempre una supervisione costante e un controllo medico”. Lo ha dichiarato il Consigliere regionale del Lazio e responsabile nazionale Welfare di Azione, Alessio D’Amato.