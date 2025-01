A-HEAD, pubblicato il bando della terza edizione del premio internazionale

A-HEAD Project, iniziativa promossa da Angelo Azzurro ONLUS, annuncia ufficialmente l’apertura del bando per la terza edizione del Premio Internazionale “Giovan Battista Calapai e Theodora van Mierlo Benedetti”, un’importante occasione per sostenere giovani artistə emergentə e promuovere l’arte contemporanea come strumento di sensibilizzazione sul tema delle malattie mentali.

Il Premio Internazionale “Giovan Battista Calapai e Theodora van Mierlo Benedetti” vuole, in particolar modo, sostenere giovani artistə emergentə e prenderà in considerazione non una singola opera, ma tutta la produzione artistica degli ultimi cinque anni.

Dedicato alla memoria di Giovan Battista Calapai e Theodora van Mierlo Benedetti, il Premio nasce per celebrare due figure importanti per la Onlus Angelo Azzurro che con il progetto A-HEAD, ideato dal suo curatore Piero Gagliardi favorisce la diffusione del linguaggio artistico in tutte le sue declinazioni e supporta la ricerca artistica.

La partecipazione è gratuita e aperta a cittadinə residentə in Italia o all’estero, a partire dal 18° anno di età fino al compimento del 35° anno di età (alla data di pubblicazione del presente bando), senza limiti di nazionalità, sesso, etnia o religione.

Il bando prevede l’assegnazione del “Premio Giovan Battista Calapai”, avente valore netto di € 1.200,00 e una pubblicazione a cura di A-HEAD Edizioni, la “Menzione Speciale Theodora van Mierlo Benedetti” di € 800,00 netti e una pubblicazione a cura di A-HEAD Edizioni. Anche quest’anno accanto al riconoscimento principale ci sarà il “Premio Piero Gagliardi” di € 500,00 netti e l’inserimento di un’opera inedita, del vincitore, nella Collezione Permanente del MUSMA (Museo della Scultura Contemporanea di Matera) che sarà donata da A-HEAD Project titolata a Piero Gagliardi per rendergli omaggio come curatore del progetto e ringraziarlo per l’encomiabile lavoro di questi anni.

I vincitori saranno inoltre protagonisti del progetto “3500 cm²”, curato da Lorenzo Benedetti, che promuove la diffusione del linguaggio dell’arte contemporanea attraverso manifesti di grande formato, pensati per raggiungere un pubblico ampio ed eterogeneo.

Le candidature potranno essere inviate entro il 15 aprile 2025, seguendo le modalità indicate nel bando ufficiale, mentre la pubblicazione dei vincitori sarà il 30 giugno 2025 sui canali della Onlus Angelo Azzurro. Data e luogo della Premiazione saranno comunicati successivamente.

La selezione delle opere sarà affidata a una giuria composta da personalità di spicco del mondo dell’arte contemporanea, tra cui curatori, critici, artisti e galleristi.

Lorenzo Benedetti – Curatore e Storico dell’arte, Mario Pieroni -RAM radioartemobile, Gianfranco Grosso – Artista, Francesco Nucci – Presidente Fondazione VOLUME!,

Davide Sebastian – Artista, Simona Spinella – Curatrice e Storica dell’arte, Teresa Macrì – Critica d’arte e scrittrice, Paolo Grassino – Artista, Raffaella De Chirico – Gallerista.

Coordinano la Giuria: la Dottoressa Stefania Calapai e la Curatrice Roberta Melasecca.

Le candidature dovranno essere inviate via e-mail all’indirizzo premiocalapai@gmail.com, seguendo le modalità indicate. Gli/Le artistə interessatə potranno consultare il bando completo e scaricare la documentazione necessaria al seguente link:

https://drive.google.com/drive/folders/1FWgvKUWp1L7q84ToRfA-Ukrm1n5L0GfB

Con questa iniziativa, Angelo Azzurro ONLUS rinnova il suo impegno a sostenere i giovani talenti e a sensibilizzare il pubblico verso una maggiore comprensione delle tematiche legate alla salute mentale attraverso l’arte.

Il progetto A-HEAD nasce nel 2017 per volere della famiglia Calapai per la lotta allo stigma dei disturbi mentali e dalla collaborazione tra l’Associazione Angelo Azzurro ONLUS ed artisti e dj di respiro internazionale: infatti con il progetto A-HEAD Angelo Azzurro, curato da Piero Gagliardi dal 2017, mira a sviluppare un percorso ermeneutico e conoscitivo delle malattie mentali attraverso l’arte, sostenendo in maniera attiva l’arte contemporanea e gli artisti che collaborano ai vari laboratori che da anni l’associazione svolge accanto alle attività di psicoterapia più tradizionali.

Data la natura benefica del progetto, con A-HEAD la cultura, nell’accezione più ampia del termine, diviene un motore generatore di sanità, nella misura in cui i ricavati sono devoluti a favore di progetti riabilitativi della Onlus Angelo Azzurro, legati alla creatività, intesa come caratteristica prettamente umana, fondamentale per lo sviluppo di una sana interiorità. Lo scopo globale del progetto è quello di aiutare i giovani che hanno attraversato un periodo di difficoltà a reintegrarsi a pieno nella società, attraverso lo sviluppo di nuove capacità lavorative e creative.