Manuale dell’amore: un viaggio tra i segni zodiacali con Ada Alberti

La presentazione del libro “Sesso e amore dei dodici segni zodiacali” di Ada Alberti ha avuto luogo il 18 gennaio presso la Biblioteca Comunale di Anguillara Sabazia, regalando al pubblico un pomeriggio unico e coinvolgente. Un evento che ha attirato una folta partecipazione e che ha saputo unire la passione per l’astrologia con momenti di leggerezza, divertimento e riflessione sulle dinamiche amorose dei 12 segni zodiacali, presente anche il marito Franco Oppini.

L’incontro è stato aperto dal sindaco Angelo Pizzigallo, che ha accolto con entusiasmo Ada Alberti e il suo nuovo lavoro, sottolineando come l’iniziativa rappresenti un’opportunità importante per la comunità: “Ada, con questo libro hai saputo intrecciare la tua conoscenza dell’astrologia con passione, relazione ed emozione. Questo lavoro ci offre uno spunto per riflettere sui nostri comportamenti e affrontare il futuro con amore. La nostra comunità è viva e vibrante anche grazie a eventi importanti come quello di oggi. Grazie di cuore per aver scelto Anguillara Sabazia come palcoscenico per la presentazione.”

La moderatrice, Emanuela Gentile, ha poi preso la parola, con la sua consueta eleganza, per condurre il pubblico alla scoperta della genesi del libro. “Sicuramente sarete curiosi di conoscere il viaggio che questo libro permette di intraprendere. Ada Alberti non ha bisogno di presentazioni, il suo volto è noto a tutti grazie alla televisione. Ma con questo lavoro ha investito il suo cuore, dimostrando quanto la passione possa fare la differenza.” E così, attraverso le sue parole, Emanuela ha aperto una finestra sull’anima di Ada e sul lavoro che ha dato vita al suo ultimo libro.

Ada Alberti, sorridente e affettuosa, ha subito intrattenuto il pubblico con un aneddoto inedito sulla sua vita privata, raccontando come il suo primo incontro con il marito Franco Oppini abbia avuto una componente astrologica sin dall’inizio. “Quando ci siamo baciati ai Fori Imperiali di Roma, ho guardato l’orologio per calcolare l’oroscopo del nostro rapporto! È incredibile, ma si può scoprire tutto anche attraverso un bacio.” Questo momento di complicità tra i due ha regalato al pubblico una risata e una testimonianza tangibile dell’amore che da anni unisce la coppia.

Il libro si presenta come una guida ironica e spensierata, ma al contempo molto pratica. Ogni segno zodiacale viene esplorato in modo approfondito, con schede dettagliate che rivelano curiosità e caratteristiche relative a ognuno dei 12 segni. Le schede non si limitano alle sole descrizioni dei segni, ma comprendono anche informazioni su profumi, look, gusti e persino zone erogene, offrendo una visione a 360 gradi delle dinamiche amorose. Il libro si distingue anche per il contributo artistico di Bruno Nazzareno Chiarenza, figlio del celebre Fred Buscaglione, che ha arricchito ogni capitolo con disegni originali.

Questo libro si distingue dal resto della produzione di Ada Alberti, che ha scritto sei volumi e collaborato con numerose riviste, rappresenta una guida senza tempo, capace di accompagnare i lettori in ogni fase della vita e aiutarli a esplorare le diverse sfaccettature delle loro relazioni, offrendo suggerimenti pratici e divertenti. Non si limita a essere una raccolta di oroscopi, ma è una guida pratica, ricca di dettagli, che porta il lettore a scoprire un lato più intimo e sensuale dei segni zodiacali, senza mai perdere di vista l’approccio ironico e positivo che caratterizza lo stile di Ada.

Inoltre, Ada riceve regolarmente il pubblico per consulenze private ad Anguillara Sabazia e sta valutando di ampliare la sua attività anche a Roma, collaborando con centri olistici per incontri periodici.

La serata è stata arricchita, oltre alla parte astrologica, dagli interventi del marito, Franco Oppini, che ha saputo regalare un tocco di leggerezza e simpatia. Franco ha intrattenuto il pubblico con aneddoti divertenti sulla loro vita insieme, portando anche un racconto inedito sulla loro prima notte di nozze, con la sua consueta ironia. Un racconto che ha suscitato ilarità e affetto tra i presenti, creando un’atmosfera ancora più intima e familiare.

La serata si è conclusa con una grande partecipazione di pubblico, che ha potuto vivere un’esperienza coinvolgente, riflessiva e ricca di sorprese, lasciando tutti con un sorriso e una nuova curiosità riguardo all’affascinante mondo dell’astrologia e dell’amore.

Paola Forte

Redattrice L’agone

