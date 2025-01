Parco Bracciano-Martignano, a Monterosi nuove aree attrezzate per lo sport e il tempo libero

L’ente di gestione del Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano è tra i destinatari del finanziamento complessivo di 850 mila euro per la realizzazione di nuove aree attrezzate dedicate allo sport e al tempo libero nei parchi della Regione Lazio. A seguito della delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore allo Sport, all’Ambiente e al Turismo, Elena Palazzo, di concerto con l’assessore all’Agricoltura, ai Parchi e al Bilancio, Giancarlo Righini, dagli atti amministrativi della Direzione regionale Ambiente, Cambiamenti climatici, Transizione energetica e Sostenibilità, Parchi, sono stati individuati due playground da realizzare nell’area naturale protetta dei due laghi per un importo di 70 mila euro. Dopo quello già presente a Trevignano Romano (Roma), i nuovi sorgeranno a Monterosi (Viterbo) nel Parco Cavalieri di Vittorio Veneto e nel Parco Comunale in località Prato della Fontana. L’intervento complesso sarà di circa 400 mq sui due siti che distano poco più di 1 Km. L’obiettivo è il benessere nella progettazione urbana tra pannelli illustrativi, percorsi giochi adatti a bambini, famiglie e sportivi non impegnati agonisticamente. Dallo studio di fattibilità promosso dal Parco in sinergia con l’amministrazione comunale, risultano infatti percentuali alte di bambini che trascorrono almeno una media di due ore al giorno davanti alla televisione o agli schermi di Tablet, Smartphone o computer: per una vita futura in salute è quindi necessario incoraggiare stili di vita sani attraverso un’adeguata attività fisica all’aria aperta già dall’infanzia e adolescenza.

Soddisfatta Tiziana Pepe Esposito, Commissario Straordinario del Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano: “Ancora una volta la Regione Lazio, che ringrazio per l’azione strategica, dimostra l’impegno per la valorizzazione delle aree naturali protette e il Parco continua ad essere al fianco dei Comuni in un gioco di squadra che ci trasforma in straordinaria opportunità per il territorio. Dobbiamo continuare ad investire e sostenere attività eco-compatibili”. L’area attrezzata per lo sport e il tempo libero rafforza infatti i programmi di sostenibilità ambientale, all’inclusione sociale e al rilancio dell’economia locale già avviati con la Destination Management Organization Beltur per la promozione turistica, il Gruppo di Azione Locale della Tuscia Romana e la Rete sentieristica del Parco e dei suoi Comuni. “Stiamo riscoprendo la centralità e l’importanza del Parco a favore dell’economia e delle infrastrutture verdi, con attività sostenibili e accessibili per tutti”, il commento di Daniele Badaloni (Direttore dell’ente Parco).