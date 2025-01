A Cerveteri si celebra San Sebastiano

Il 20 gennaio, a Cerveteri si tornerà a celebrare, dopo molti anni, San Sebastiano, il Santo Patrono della Polizia Locale. Sarà un’occasione per riprendere una tradizione e riscoprire le bellezze del territorio, come la Chiesa di San Sebastiano, luogo in cui si terrà la celebrazione religiosa e civile.

“La giornata avrà inizio alle ore 11:00 con la Santa Messa,” ha dichiarato il Sindaco Elena Gubetti, “concelebrata dai parroci Don Riccardo e Don Gianni, seguita dalla tradizionale benedizione dei mezzi in dotazione al Corpo di Polizia Locale. A seguire,” ha continuato il Sindaco, “si terrà la cerimonia di attribuzione dei nuovi gradi agli agenti che si sono distinti per merito, accompagnata dai consueti saluti istituzionali da parte dell’Amministrazione Comunale e del Comandante del Corpo.”

La mattinata si concluderà con un trasferimento al vicino borgo di Ceri, dove gli ospiti saranno accolti per un piccolo rinfresco.

“Un evento che rappresenta un’importante occasione per rendere omaggio a San Sebastiano,” ha concluso il Sindaco, “e per riaffermare il ruolo fondamentale della Polizia Locale al servizio della comunità. Voglio ringraziare l’Assessore Riccardo Ferri per l’organizzazione dell’evento e la Comandante Cinzia Luchetti per il prezioso supporto offerto nella sua realizzazione.”