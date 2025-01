Ada Alberti presenta il suo nuovo libro un viaggio tra amore, seduzione e astrologia

Ada Alberti, nota astrologa e volto televisivo molto amato dal pubblico, torna a sorprendere i suoi lettori con un’opera inedita e originale. Sabato 18 gennaio alle ore 17:00, presso la Biblioteca Comunale di Anguillara Sabazia, presenterà in anteprima il suo nuovo libro, un vademecum amoroso che esplora il mondo dell’amore e della seduzione attraverso i dodici segni zodiacali.

In un’intervista esclusiva, Ada Alberti ha raccontato la genesi di questo progetto, nato dall’esigenza di allontanarsi per un momento dalle consuete previsioni annuali, spesso segnate da eventi complessi e poco sereni. “Ho voluto scrivere un libro più frivolo, ironico, ma sempre legato all’astrologia. Parla di amore, seduzione ed erotismo dei dodici segni zodiacali. Mi sono divertita molto a scriverlo, è stato un modo per alleggerire un po’ la mia vita e parlare di qualcosa di positivo e intrigante”, ha spiegato Alberti.

Il libro, edito da Iacobelli, si distingue per il suo approccio spiritoso e frizzante. Non si tratta di un volume di previsioni astrologiche, ma di una guida senza tempo dedicata all’amore e all’erotismo. Al suo interno, il lettore troverà schede dettagliate su ogni segno zodiacale, con curiosità che spaziano dal profumo ideale da indossare per conquistare un segno specifico, ai consigli su come vestirsi, fino a svelare le zone erogene più sensibili di ciascun segno. Un vero e proprio manuale da tenere in borsa, pronto all’uso per chi desidera orientarsi nei comportamenti sentimentali e sessuali. Un elemento distintivo di “Sesso e amore dei dodici segni zodiacali” è rappresentato dai grafici dei segni zodiacali, realizzati in esclusiva per questo libro da Bruno Nazzareno Chiarenza, figlio del celebre artista Fred Buscaglione. Un contributo prezioso che aggiunge valore all’opera, sebbene Chiarenza, vivendo all’estero, non potrà essere presente alla presentazione.

A rendere il libro ancora più speciale è la prefazione firmata da Tinto Brass, celebre regista e icona dell’erotismo, che ha accolto con entusiasmo l’invito di Ada. “Chi meglio di lui poteva introdurre un libro sull’erotismo? La sua prefazione è ironica e perfettamente in linea con lo spirito del libro”, ha commentato l’autrice. Ha inoltre anticipato di avere in programma corsi di astrologia, sia a Roma che ad Anguillara Sabazia, con l’obiettivo di approfondire e divulgare in maniera interattiva i segreti della sua disciplina.

Inoltre, ha rivelato di essere impegnata in un nuovo progetto editoriale e a un’idea televisiva che spera di realizzare presto.

La scelta di Anguillara Sabazia per la prima presentazione non è casuale: “È un luogo magico, che mi trasmette serenità. Io e mio marito ci troviamo benissimo qui, circondati da persone straordinarie e da un’istituzione che sostiene con entusiasmo iniziative culturali. Questo libro meritava di essere presentato in un contesto così speciale”.

Ada riceve regolarmente il pubblico per consulenze private ad Anguillara Sabazia e sta valutando di ampliare la sua attività anche a Roma, collaborando con centri olistici per incontri periodici.

L’appuntamento di sabato 18 gennaio si preannuncia imperdibile per tutti gli appassionati di astrologia e per chi desidera scoprire i segreti dell’amore secondo le stelle. Un’occasione unica per incontrare Ada Alberti e lasciarsi guidare in un viaggio tra passione, seduzione e astrologia.

Paola Forte

Redattrice L’agone