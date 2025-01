Verrà presentata giovedì 23 gennaio, alle ore 11, nella sala conferenze dell’Associazione Stampa Romana, a Roma (in Piazza della Torretta, 36), la XXIII edizione della guida “Uffici Stampa – L’Annuario della Comunicazione Italiana”. La pubblicazione edita da Comunicare ed Informare è nata nel biennio 1996 / 1997, dall’iniziativa della giornalista Maria Grazia Giordano (attuale componente della consulta uffici stampa dell’Associazione Stampa Romana), per fornire uno strumento di lavoro utile per i giornalisti.

La presentazione sarà anche l’occasione per riflettere sul ruolo dell’ufficio stampa e della comunicazione negli Enti pubblici e nel privato, l’importanza e l’autorevolezza delle fonti e sulle innovazioni tecnologiche, legate anche all’uso dell’Intelligenza Artificiale.

Dai 3 mila contatti dell’edizione 1997 l’opera è arrivata agli oltre 25 mila della nuova edizione: una mappatura attenta e puntuale rivolta ai comunicatori, ai giornalisti, ai capi ufficio stampa, agli addetti stampa, ai portavoce, ai responsabili relazioni esterne e degli uffici relazioni con il pubblico, ai direttori responsabili degli house organ della pubblica amministrazione italiana e delle aziende. Un censimento aggiornato attraverso ben 128 settori pubblici e privati, come Ministeri, Regioni, Comuni, Province, Camere di Commercio, Aziende Sanitarie, Agenzie statali, fino al mondo dell’industria, dei servizi, dello spettacolo, della scuola e dell’Università. Completano l’opera le sezioni dedicate ai documenti della professione, ai media nazionali, al glossario e un doppio Indice di ricerca (per nome di persona e per nome di Ente/Azienda). L’edizione 2025 presenterà proprio nella sezione Documenti, le normative in materia di uffici stampa e comunicazione, a partire dalla Legge 150/2000.

Alla presentazione, oltre all’autrice Maria Grazia Giordano, sono attesi, tra gli altri, il segretario dell’Associazione Stampa Romana, Stefano Ferrante, il presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio, Guido D’Ubaldo, il presidente dell’Associazione Stampa Romana, Paolo Tripaldi, il vice presidente dell’Ordine dei giornalisti del Lazio, Roberto Rossi, la presidente del Gruppo Uffici Stampa Lazio, Manuela Biancospino, il vicepresidente vicario della Consulta Uffici Stampa di Stampa Romana, Ugo Degl’Innocenti, e Gennaro Pesante dell’ufficio stampa e comunicazione della Camera dei Deputati. A moderare i lavori il presidente della Consulta Uffici Stampa ASR, Antonio Ranalli.

Come ricorda Maria Grazia Giordano “alla fine degli anni ‘90 gli attori che svolgevano il ruolo di addetti stampa operavano in un universo disordinato e informe. In quello scenario nacque la Guida, che vide tra i suoi sostenitori giornalisti e comunicatori come Ernesto Auci, Antonio Bettanini, Gino Falleri, Antonio Ghirelli, Bepi Nava, Mario Petrina e Alessandro Rovinetti. La pubblicazione, con la sua mappatura, cominciò a mettere ordine tra le varie professionalità. Il 3 giugno del 1997 la Guida venne presentata nella sede dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti con la moderazione di Bepi Nava e da allora, ha continuato a monitorare e fotografare il panorama italiano sia nell’ambito pubblico che privato”.