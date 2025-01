Corteo Ramy, Di Castro (Conflavoro Roma): “Violenza lede libertà di tutti”

Il presidente di Conflavoro Roma, Sandro di Castro, esprime vicinanza alle forze dell’ordine dopo gli scontri avvenuti durante il corteo per Ramy Elgaml. “Non viviamo in un regime, le contestazioni legittime fortunatamente possono e devono esistere in uno Stato civile come il nostro, ma la violenza non è mai accettabile, nemmeno di fronte alle tragedie immani che colpiscono la nostra comunità. Ogni episodio di instabilità ha ripercussioni dirette sul tessuto economico e produttivo, danneggiando imprese, lavoratori e la libertà di tutti i cittadini. Il nostro ringraziamento va alle forze dell’ordine, che ogni giorno lavorano per garantire sicurezza e legalità, condizioni imprescindibili per l’equilibrio sociale”, conclude Di Castro.