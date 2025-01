Prosegue la corsa al rialzo dei carburanti, con i prezzi che in alcuni distributori in autostrada viaggiano già sopra quota 2,3 euro al litro per la benzina in modalità servito, arrivando a punte di 2,4 euro sulla A1. Il Codacons denuncia la situazione, per quanto riguarda la modalità self le regioni peggiori sono Friuli, Liguria, Puglia, Basilicata e Sardegna.