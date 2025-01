Marina di Cerveteri, la risposta di Poste italiane

In riferimento all’articolo “Bancomat fuori uso, Gubetti scrive a Poste Italiane” pubblicato in data odierna, Poste Italiane informa che l’ATM Postamat di Marina di Cerveteri da oggi (8 gennaio) è regolarmente funzionante per i prelievi di denaro contante e per tutte le operazioni consentite.

L’Azienda, scusandosi con i cittadini per i temporanei disagi, precisa al contempo di aver provveduto tempestivamente ad avviare tutte le azioni necessarie al ripristino dell’operatività dell’ATM, in tempi compatibili con l’entità del guasto e con il reperimento delle parti necessarie alla riparazione dello stesso.

Dalle verifiche effettuate a sistema, infatti, il dispositivo ha funzionato regolarmente fino alla mattina del 2 gennaio riprendendo l’operatività il giorno 4 gennaio grazie all’esito positivo di un primo intervento tecnico. Purtroppo, lunedì 6 gennaio, si è verificato un ulteriore problema che ha richiesto un successivo intervento dei tecnici, i quali hanno risolto il guasto sostituendo una parte meccanica del dispositivo, probabilmente danneggiata per un uso improprio o vandalico.

Poste Italiane coglie l’occasione per precisare che ogni apparecchiatura, in particolare quelle complesse e sottoposte a un utilizzo frequente, anche i Postamat sono soggetti a possibili guasti e proprio per questo l’Azienda ha predisposto contrattualmente un servizio di manutenzione straordinaria e una serie di processi interni utili a intervenire in tempi molto rapidi per accertare le cause dei guasti e provvedere a risolverle, sia con interventi in presenza direttamente sul posto sia da remoto attraverso tecnici informatici che operano in rete.

Poste Italiane, infine, informa che a disposizione dei cittadini sono disponibili nelle vicinanze gli Atm Postamat di Cerveteri, Ladispoli 1 (viale Regina Margherita) e Marina di San Nicola.