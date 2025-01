D’Amato: “Bene rafforzare sicurezza a Roma, ma si guardi anche alle periferie”

“Il lavoro di controllo rafforzato in alcune aree della città, come Termini ed Esquilino, è assolutamente importante e vanno ringraziati gli uomini e le donne delle Forze dell’ordine. Ma allo stesso tempo è necessario guardare anche alle aree periferiche, spesso dimenticate. È fondamentale che la sicurezza diventi una priorità strutturale. Il tema della sicurezza è cruciale per Roma, non solo nell’anno Giubilare, ma per garantire una migliore qualità della vita e la quotidianità dei residenti di ogni quartiere”. Lo ha dichiarato il Consigliere regionale del Lazio e responsabile Welfare di Azione, Alessio D’Amato.