Atti vandalici alla ciclo-officina della stazione di Cerenova, l’assessore Appetiti: “Gesto vergognoso e ingiustificabile”

“Un nuovo stupido, ingiustificabile e vergognoso atto vandalico. Un bene della nostra comunità, finanziato con soldi pubblici, utile a tantissime persone, ancora una volta danneggiato. Uno sfregio alla città e a tutti quei cittadini e cittadine che ora, si trovano private di un servizio che andrà necessariamente ripristinato”.

A dichiararlo è Francesca Appetiti, Assessore alla Sostenibilità Ambientale del Comune di Cerveteri, dopo essere stata informata dei danni alla ciclo-officina posizionata alla Stazione di Marina di Cerveteri nell’ambito del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

“Attraverso le telecamere di video-sorveglianza della zona e della Stazione ferroviaria cercheremo di individuare i responsabili, ma la delusione e l’amarezza rimangono – ha aggiunto l’Assessore Appetiti – ci domandiamo ancora una volta cosa spinga le persone a compiere tali gesti: non possiamo pretendere città migliori, più funzionali e a misura d’uomo, capaci di venire incontro alle necessità di tutti, se ognuno di noi per primo non rispetta il proprio territorio. La ciclo-officina rappresenta un piccolo ma importantissimo strumento per tante persone: consente infatti a chi utilizza la bicicletta come mezzo di spostamento principale di poter effettuare in maniera totalmente gratuita piccole manutenzioni al proprio mezzo, dal gonfiare una ruota o a delle piccole riparazioni. Ora questa opportunità gli viene impedita a causa di un’azione davvero scellerata compiuta da chi alla città davvero non vuole bene. Cercheremo ora di trovare le modalità e soprattutto le risorse per poterla sostituire con una nuova: ma per il momento, il disservizio c’è e a pagarne le conseguenze, saranno purtroppo i cittadini”.