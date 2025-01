La Befana e la principessa Artemisia incantano i bambini al Castello Orsini di Bracciano

Il 6 gennaio, il suggestivo Castello Orsini di Bracciano si è trasformato in un luogo magico, capace di far sognare grandi e piccoli. L’evento, organizzato in collaborazione con il Teatro Helios, ha visto i bambini protagonisti di un’esperienza unica: l’incontro con la Befana e la principessa Artemisia, immersi nella suggestiva cornice di un castello storico.

La visita è iniziata con grande entusiasmo, mentre i piccoli esploratori si aggiravano tra le antiche sale del castello. Durante il percorso, la magia ha preso vita: la Befana è apparsa all’improvviso, interrompendo il tour con la sua simpatia e dando il via a una serie di divertenti sorprese. I bambini si sono ritrovati coinvolti in una vera e propria avventura, tra apparizioni inaspettate del fantasma e del topo, che hanno aggiunto un tocco di mistero e divertimento.

Conclusa la visita, i bambini sono stati condotti nella “stanza delle storie”, un luogo dove il tempo sembrava essersi fermato. Qui, gli attori del Teatro Helios hanno messo in scena “La leggenda del Re Lago e della Principessa Artemisia”, un’antica storia legata al Castello di Bracciano, che ha saputo catturare l’attenzione dei più piccoli e scaldare il cuore degli adulti presenti. La bravura degli interpreti ha reso ogni momento dello spettacolo un viaggio nelle favole, riportando tutti indietro nel tempo, tra sogni e leggende.

Al termine della rappresentazione, la magia è continuata: i bambini hanno avuto l’opportunità di incontrare da vicino la principessa Artemisia, la Befana e gli altri personaggi che hanno dato vita allo spettacolo. Tutti li hanno accolti con sorrisi e piccoli doni, mentre i dolcetti distribuiti dalla Befana hanno concluso l’evento con dolcezza, lasciando negli occhi dei bambini la gioia di un’esperienza indimenticabile.

Il successo di questo pomeriggio è stato reso possibile grazie alla passione e alla professionalità dello staff del Teatro Helios, che ha saputo unire storia, fantasia e intrattenimento in modo unico. La scelta di ambientare la storia in un vero castello ha aggiunto un ulteriore tocco di magia, rendendo l’evento ancora più speciale.

Queste iniziative non solo regalano momenti di allegria e stupore ai più piccoli, ma valorizzano anche il patrimonio culturale del territorio, avvicinando le nuove generazioni alla bellezza e al fascino della storia.

Un plauso va a tutti coloro che hanno reso possibile questo pomeriggio di magia e divertimento. Il Castello Orsini di Bracciano, con la sua atmosfera senza tempo, si conferma un luogo ideale per vivere esperienze uniche e indimenticabili. Non resta che attendere il prossimo evento, certi che sarà un’altra occasione per sognare e lasciarsi trasportare dalla fantasia.

Paola Forte

Redattrice L’agone

