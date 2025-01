Viva, viva la Befana!

Dalla Chiesa di Sant’Agnese in Agone alla Fontana dei Fiumi, il volo della Befana

Come da tradizione, Piazza Navona è stata animata dal tipico mercatino di Natale. Attorno alla Fontana dei Quattro Fiumi, sono state allestite bancarelle ricche di dolciumi, decorazioni, personaggi del presepe, calze, befane e scopette scacciaguai, che resteranno fino all’Epifania. Ultimo momento di festa e riposo che chiude il magico periodo natalizio e che, a malincuore, “tutte le Feste porta via”. Tante attrazioni per grandi e piccini, dall’antica Giostra dei Cavalli, simbolo della piazza romana, ai giochi a premi, come la pesca fortunata e il tiro al bersaglio. Il caratteristico presepe di Piazza Navona e l’albero che con la sua luce accende l’intera piazza, riscaldando il cuore dei presenti.

Ad accogliere i visitatori locali e i turisti, la Befana (in carne ed ossa!) su una carrozza, vestita di stracci e con la scopa. Per chiunque le si avvicina, è possibile scattare una foto, da soli o in compagnia, per immortalare uno dei momenti più significativi di queste Feste. Mele caramellate, soldi di cioccolato, zucchero filato, ciambelle giganti ricoperte di zucchero o di glassa al cioccolato; queste, solo alcune delle tante leccornie che si possono trovare sui banchetti, per addolcire la passeggiata. Anche quest’anno, la mattina del 6 gennaio è stata caratterizzata dal volo della Befana dalla Chiesa di Sant’Agnese in Agone fino alla Fontana dei Fiumi. Assistita dai Vigili del fuoco, è scesa in sella alla sua scopa volante, appesa a un’autoscala dei pompieri, tra gli sguardi stupiti e increduli dei bambini e la gioia dei più grandi. Un grande applauso ha accolto la Befana, con la speranza di esserci comportati bene durante l’anno passato e di ricevere poco carbone nelle nostre calze.

Aurora Milana

Redattrice L’agone