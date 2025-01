Il parco in festa: il concerto del coro a Manziana

Nel pomeriggio del 5 gennaio, il coro “Settima Nota” ha incantato il pubblico con il concerto del coro nella chiesa di S. Maria del Carmine a Manziana. Un evento reso possibile grazie all’impegno dell’amministrazione comunale di Manziana del progetto “IL PARCO IN FESTA”, finanziato dal Parco Naturale di Bracciano e Martignano e realizzato in collaborazione con DMO BELTUR.

Massimo Paffi, il direttore del coro, ha aperto la serata esprimendo i suoi sentiti ringraziamenti ai partecipanti, in particolare al sindaco Alessio Telloni e all’assessore alla cultura Remo Fiorucci, per il loro supporto e per aver contribuito alla realizzazione di questa manifestazione.

“È fondamentale promuovere la cultura e la musica nel nostro territorio,” ha dichiarato Massimo, sottolineando come la musica possa essere un potente mezzo di gioia, fratellanza e pace. È stato un onore per il coro esibirsi in un evento così speciale.

Un ringraziamento particolare è andato al parroco don Giuseppe, che ha generosamente messo a disposizione la chiesa di Santa Maria del Carmine per ospitare il concerto. Questo gesto ha permesso di creare un’atmosfera intima e accogliente, perfetta per celebrare la musica.

Il concerto è stato dedicato alla memoria della corista Gabriella Ceccarelli, che è venuta a mancare e che ha sempre partecipato attivamente nel coro per molti anni. La sua presenza è stata sentita da tutti e il suo ricordo ha reso la serata ancora più toccante.

Al termine del concerto, il sindaco Telloni ha preso la parola, esprimendo la sua emozione e ringraziando Massimo per la sua professionalità, maestria ed empatia nei confronti di tutti i coristi. Anche don Giuseppe ha voluto dire la sua, mostrando gratitudine per questa manifestazione emozionante che ha unito la comunità attraverso la musica.

In conclusione, la serata è stata un vero successo, testimoniando il potere della musica di unire le persone e di promuovere valori di amicizia e solidarietà. Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno partecipato e reso possibile questo evento indimenticabile.

Un ringraziamento speciale va anche a Matteo Roncoloni alla tromba, e ad Andrea Caporali al piano, per le loro straordinarie performance che hanno arricchito ulteriormente la serata.

