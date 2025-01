Il parco in festa: “i desideri di Birillo” incanta grandi e piccoli a Trevignano Romano

Domenica 5 dicembre, al Centro Sociale Anziani di Trevignano Romano, si è tenuto l’ultimo appuntamento del progetto “IL PARCO IN FESTA”, finanziato dal Parco Naturale di Bracciano e Martignano e realizzato in collaborazione con DMO BELTUR. Lo spettacolo “I desideri di Birillo”, portato in scena dal Teatro Helios, ha regalato al pubblico un’esperienza unica che ha unito teatro, pupazzi e musica dal vivo.

Protagonista della storia è Birillo, un piccolo cane che sogna di ricevere un bacio dalla sua amata. Un desiderio semplice, ma carico di significato, che ha saputo catturare i cuori di grandi e piccoli. Per i bambini, lo spettacolo ha offerto un vivace intreccio di colori e animazioni, mentre per gli adulti è stato un momento di riflessione su temi come il coraggio, l’amicizia e la speranza.

La musica dal vivo ha amplificato l’emozione, creando un’atmosfera intima e coinvolgente. Grazie alla straordinaria maestria degli attori e alla magia dei pupazzi, lo spettacolo ha trasmesso un messaggio profondo: credere nei propri sogni e nella possibilità di realizzarli.

L’evento si è concluso tra applausi calorosi. La partecipazione ai quattro eventi del progetto è stata numerosa, con famiglie e bambini coinvolti e partecipativi, avvicinando grandi e piccoli al mondo del teatro.

Questa iniziativa rappresenta un ulteriore tassello de “IL PARCO IN FESTA”, un progetto che continua a valorizzare il territorio e avvicinare le comunità ai valori del Parco Naturale di Bracciano e Martignano, ricordando a tutti l’importanza della condivisione, della natura e della bellezza dei sogni.

Il Teatro Helios non si fermerà qui: continuerà a emozionare e sorprendere il pubblico con altri eventi spettacolari, confermandosi una realtà culturale capace di unire magia e profondità, regalando momenti indimenticabili a ogni nuova platea.

Paola Forte

Redattrice L’agone