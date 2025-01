A Bracciano, Residence la Rinascente, arrivano i Magi a cavallo e l’Epifania si tinge di magia

“L’Epifania tutte le Feste porta via” recita un vecchio modo di dire per sottolineare che il 6 gennaio, giorno dell’Epifania in cui si commemora la visita dei re Magi a Gesù in Betlemme, è anche il giorno in cui ci si prepara a spegnere il periodo luminoso delle festività natalizie, a disfare l’albero di Natale e il presepe.

Così, oggi 5 gennaio 2025, in prossimità della notte dell’Epifania, i condomini del residence la Rinascente insieme al Rione Rinascente Vigna di Valle, hanno dato vita ad un particolare evento: far giungere nel Parco del condominio i Re Magi a cavallo; essi, tra lo stupore dei bambini, hanno reso magico e conviviale il pomeriggio con le loro sorprese.

Il giro attorno ai caseggiati in corteo dietro ai Magi, il gioco dei Magi, il coro della maestra Francesca Reboa, la musica dal vivo, il buffet con pasticcini, vin bulè e bibite, ma soprattutto il senso di convivialità delle persone presenti hanno dato luce e magia ad un pomeriggio nebbioso e piovigginoso. Il signor Fornario Michele, vice presidente dell’Associazione Rione Rinascente- Vigna di Valle (di cui è presidente Gino Ferranti) ha presentato l’evento esprimendo l’augurio che esso possa essere il primo di una lunga serie che si ripeterà nella vigilia di ogni Epifania. Aggiunge inoltre che il Rione cerca di organizzare sul territorio iniziative ed eventi auspicando la collaborazione degli altri Rioni. L’iniziativa si è svolta con il patrocinio del Comune di Bracciano.

Tra i rappresentanti istituzionali erano presenti il sindaco Marco Crocicchi, la presidente del Consiglio comunale, Giulia Sala, l’Assessore alla Cultura, Maddalena Coletta. La manifestazione è stata possibile grazie a un efficiente servizio di sicurezza garantito dal nucleo di protezione civile – associazione nazionale Carabinieri in congedo – coordinati da Giovanni Ciraolo; dai volontari della Misericordia presenti con il servizio di ambulanza; tra la folla, vi erano anche ex carabinieri a cavallo in grado di gestire eventuali problematiche connesse alla cavalcatura.

Importante è stato il supporto degli sponsor che hanno provveduto al buffet offerto gratuitamente ai presenti: il ristorante Four Friends, il Panificio Montefranco, la Sartoria Nori, “Il Forno”, “Al Bar”, la parrucchiera “Simona”, la Farmacia “La Rinascente”, “Animal Market”, “Equitazione Butteri Bracciano”. Propositivo l’intervento di Giovanni Furgiuele che, come amministratore del Condominio, nel ringraziare tutti per la riuscita dell’iniziativa, ha auspicato una collaborazione sempre più stretta e operativa tra i Rioni, il mondo dell’associazionismo e i cittadini.



Verrebbe da chiedersi quale sia la connessione tra i Magi e la Befana. Racconta una leggenda che i re Magi, viaggiando a lungo per portare i loro doni a Gesù, avevano bussato alla porta di una vecchina per chiedere quale fosse la strada verso Betlemme. Lei non la seppe indicare e si rifiutò di accompagnarli. Quando si pentì, e decise di raggiungerli, era ormai troppo tardi; tuttavia, si mise in viaggio e bussò a ogni porta per lasciare un dono ad ogni bambino, sperando che fosse Gesù. Da qui l’origine dei doni e comunque, il mito della donna che vola a cavallo della scopa, raffigurata come una brutta vecchina che entra nelle case per portare doni; essa sarebbe solo un’allegoria dell’anno vecchio che la Befana, con la sua scopa di saggina, caccia via. Lo caccia con i suoi dolori, le incomprensioni, gli errori, per lasciare spazio al “nuovo” anno che avanza. È per questo, che la sua venuta, durante questa notte che precede il giorno dell’Epifania ha, da sempre, un significato di rinnovamento.

Anna Maria Onelli

Redattore L’agone