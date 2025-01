Protezione civile, istituito il Fondo di solidarietà per i volontari

«Dopo il tragico incendio di quest’estate a Torre Spaccata che ha visto coinvolti tre volontari della Protezione civile regionale, rimasti gravemente ustionati, come Regione Lazio abbiamo ritenuto doveroso approvare una norma nella legge di stabilità, attraverso la quale è stato istituito il Fondo di solidarietà per il volontariato di Protezione civile, con il quale destiniamo contributi economici ai volontari che abbiano subito infortuni nell’espletamento delle proprie attività. Si tratta di una promessa mantenuta nei confronti dei nostri operatori che ogni giorno sono in prima linea per dare sostegno e garantire la sicurezza del nostro territorio nelle situazioni di emergenza». È quanto dichiara l’assessore al Bilancio, all’Agricoltura e ai Parchi della Regione Lazio, Giancarlo Righini.

I contributi sono erogati ai soggetti che abbiano sostenuto spese sanitarie, spese mediche riabilitative e spese di psicoterapia per il trattamento del disturbo da stress post traumatico, per infortuni subiti nelle attività di protezione civile di previsione, prevenzione e soccorso.