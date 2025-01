Lunedì 6 gennaio alle ore 12, lotteria della solidarietà a Palazzo dei Priori

Lotteria della Solidarietà a Palazzo dei Priori. L’appuntamento, inizialmente previsto lo scorso 22 dicembre e rinviato per il maltempo, è in programma per il prossimo lunedì 6 gennaio alle ore 12, nella sala consiliare del Comune di Viterbo. Promossa dal Comune di Viterbo, in collaborazione con il Sodalizio Facchini di Santa Rosa, la Parrocchia Santa Maria delle Farine e Avis comunale, da un’idea delle tombolare Katia, Beatrice e Doriana, insieme al cuoco seriale Paolo Bracaglia, la lotteria prevede l’estrazione di cinque premi, il primo numero estratto del valore di 1.500,00 euro.

“Grazie di cuore a tutti coloro che hanno messo in piedi questa iniziativa – ha sottolineato la sindaca Chiara Frontini – dedicando tempo ed energie a questa nobile causa. Chiudiamo queste feste natalizie sotto il segno della solidarietà”.

“La Lotteria della Solidarietà è un’iniziativa che non solo coinvolge la comunità di Viterbo, ma contribuisce concretamente a sostenere le persone più vulnerabili della nostra città – ribadisce l’assessore alle politiche sociali e all’educazione Rosanna Giliberto -. Grazie alla partecipazione delle realtà associative siamo riusciti a creare un’opportunità di speranza e solidarietà che fa crescere il senso di appartenenza e responsabilità verso gli altri”. I premi verranno erogati in buoni pasto e gift card. Parte del ricavato sarà devoluto alle associazioni Angsa Viterbo, Casa famiglia Murialdo e Orphans’s Dreams. L’estrazione avverrà alla presenza della sindaca Frontini, dell’assessore Giliberto e dei rappresentanti delle realtà che hanno organizzato l’iniziativa e di tutti coloro che vorranno partecipare. L’evento è aperto al pubblico.