Municipio XV, Capodarte 2025, Torquati-Marchisio: “A Ponte Milvio e Labaro eventi gratuiti”

“Per la quarta edizione di Roma Capodarte 2025 Città nel Mondo, la manifestazione culturale del 1° gennaio di Roma Capitale con eventi e spettacoli gratuiti in tutta la città, per il Municipio XV le iniziative si svolgeranno a Ponte Milvio e Labaro.

A cura dell’Associazione Imprenditori di sogni, domani dalle ore 12.00, la zona pedonale di Piazzale di Ponte Milvio si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto con un’animazione unica a cura di artisti circensi, bolle di sapone e giocolieri, per una festa adatta a tutte le età. Alle ore 15.00 sempre a Ponte Milvio in programma “A ritmo di swing” il concerto a cura di Tittarelli Production&Consulting con una performance che unirà musica, danza e arte.

Alla Biblioteca Galline Bianche di Labaro invece, alle ore 16.00 (per bambini dai 5 ai 7 anni) e alle ore 17.15 (per bambini dagli 8 agli 11 anni) in programma “Animali da biblioteca”, due laboratori naturalistici con attività ludico didattiche sugli animali. Il laboratorio prevede inoltre la realizzazione del calco di una impronta animale che i partecipanti potranno portare via come ricordo dell’esperienza. A cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma in collaborazione con l’Associazione culturale Myosotis; prenotazione obbligatoria scrivendo a gallinebianche@bibliotechediroma.it o chiamando il numero 06 45460453.

Ringraziamo l’Assessore Smeriglio e tutti gli organizzatori di questa giornata all’insegna di una città sempre più plurale, interculturale e intergenerazionale. Sul sito di Roma Capitale il calendario completo https://www.comune.roma.it/web/it/notizia/capodarte-2025-tutti-gli-eventi.page”.

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessora alla Scuola e alla Cultura, Tatiana Marchisio.