Pratogiardino teatro del Capodanno viterbese

Viterbo aspetterà l’arrivo del nuovo anno a Pratogiardino, con il Winter Festival. Manca davvero poco all’appuntamento più importante di questa prima edizione del Viterbo Winter Festival, ideato dalla Discoteca Hit, in collaborazione con il Comune di Viterbo, partito lo scorso 21 dicembre, proseguito la sera di Natale in collaborazione con l’Università degli Studi della Tuscia e il gruppo Universo Giovani, e poi ancora il 27 dicembre con ospite Tony Boy, uno degli artisti più amati del momento.

“Domani 31 dicembre sarà la volta dell’evento più atteso, quello con cui si saluterà il vecchio anno per accogliere il nuovo, tutti insieme, come una grande famiglia – ricordano gli organizzatori -. L’appuntamento sarà a Pratogiardino, a partire dalle ore 22:30 con ingresso libero e con l’area riscaldata per godere al meglio della festa. Il nuovo anno verrà festeggiato alla mezzanotte con una nevicata artificiale, per richiamare l’atmosfera di note località di montagna. Un evento pensato e adatto per tutti, senza distinzione d’età. Non mancheranno cioccolata calda e vin brûlé”.

Il Viterbo Winter Festival è stato presentato lo scorso 17 dicembre a Palazzo dei Priori da Marco e Matteo De Mutiis, della Hit Discoteca (già organizzatori del Santa Rosa Festival lo scorso settembre), insieme alla sindaca Chiara Frontini e all’assessore alla capitale europea della cultura e alle iniziative per lo sviluppo della cultura Alfonso Antoniozzi.

“Sono ormai poche le ore che ci separano dal nuovo anno – sottolinea la sindaca Frontini – . Festeggiamo l’arrivo del 2025 con un evento aperto a tutti, con tanta musica e lontano da botti. Il Viterbo Winter Festival, un’iniziativa pensata per queste festività, ci accompagnerà anche in questa lunga notte in cui saluteremo il vecchio anno, per dare il benvenuto al nuovo che arriverà”.

“Voglio ringraziare Marco e Matteo De Mutiis, organizzatori del festival – ha spiegato l’assessore Antoniozzi – che hanno creduto in questo progetto. Il Comune ha semplicemente messo a disposizione lo spazio e il palco, così come previsto nel bando. Il resto lo hanno fatto loro. E hanno fatto un qualcosa che io sognavo succedesse da tempo: non un semplice evento limitato al solo Capodanno, ma un festival che comprendesse anche il Natale e le sere a ridosso delle festività. Domani sera ci sarà un posto sicuro dove i ragazzi, ma anche gli adulti, potranno ritrovarsi per trascorrere alcune ore di serenità e divertimento”.