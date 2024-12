Bracciano, “no” ai botti di Capodanno

Con l’Ordinanza Sindacale n. 212 del 19 dicembre 2024, è stato disposto il divieto di utilizzo di fuochi d’artificio, petardi, mortaretti e artifici esplodenti in genere dal 30 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025.



Una misura necessaria per tutelare l’incolumità pubblica, la sicurezza urbana e il benessere degli animali, oltre che per garantire una maggiore serenità per tutti i cittadini, specialmente per le persone più fragili.