Ladispoli, il circolo Pd locale tira le somme del 2024

Riceviamo e pubblichiamo – Quello che si sta per chiudere è stato un anno di rilancio e di svolta per il Circolo PD di Ladispoli.

Il nuovo direttivo e la nuova segreteria , insediatisi il 3 marzo, hanno fin da subito intrapreso un percorso positivo fatto di partecipazione e dialogo.

Tante le iniziative su temi europei, nazionali e locali che hanno visto la partecipazione di europarlamentari, parlamentari nazionali, consiglieri regionali ed esponenti politici oltre che associazioni.



Le elezioni europee hanno sicuramente fatto da volano ed il PD ha visto un ottimo risultato in termini elettorali, sia a livello nazionale che a livello comunale.

Il lavoro in aula è stato continuo e sempre concreto e propositivo. I nostri consiglieri comunali Silvia Marongiu, capogruppo del gruppo consiliare “PD – La forza della Comunità, e Crescenzo Paliotta, hanno portato avanti le battaglie sui diversi temi tenendo sempre come bussola la difesa dei diritti, i valori e i principi cardine della nostra comunità. Inoltre, hanno prestato attenzione a tutte le segnalazioni che giungevano dagli iscritti e dai simpatizzanti .

I nostri consiglieri hanno inoltre fatto un lavoro di squadra con gli altri membri dell’opposizione ottenendo risultati su diversi temi.

La presenza costante sul territorio è testimoniata anche dalla partecipazione del nostro circolo alle iniziative promosse o dalle altre forze politiche e associative o in sinergia con loro.

Questo attivismo ha portato ad un aumento degli iscritti ed una presenza sempre maggiore di persone simpatizzanti agli incontri e alle riunioni.

Per il 2025 è necessario continuare su questo percorso, tenendo ben a mente i principi cardine del nostro operato: difesa dei diritti delle persone e dell’ambiente, la difesa di Ladispoli dalla speculazione edilizia e un atteggiamento propositivo e costruttivo.

Circolo Pd “Luciano Colibazzi”