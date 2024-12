Si è concluso il presepe vivente a Cesano di Roma

Si e svolto domenica 22 in un clima di festosa partecipazione nel borgo antico di Cesano di Roma, il progetto un presepe vivente, ideato da Argillateatri con il patrocinio de XV Municipio. Una rievocazione del viaggio dei Re Magi fedele alla tradizione sacra, ma rielaborata in una forma teatrale che ha coinvolto il pubblico presente, con l’obiettivo di rendere tangibile il significato spirituale della Natività e coinvolgere i fedeli in un’esperienza che combina fede, cultura teatrale e tradizione, creando al contempo un legame tra passato e presente tale da rendere questa tradizione un tesoro senza tempo, grazie anche all’atmosfera incantata dell’antico borgo di Cesano di Roma.

Attraverso la rappresentazione dal vivo, il pubblico è stato trasportato in una dimensione magica che ha permesso di immedesimarsi nella semplicità di un evento straordinario grazie soprattutto alla forte connessione con il teatro e l’utilizzo della recitazione, delle coreografie e dei costumi.

Come annunciato, agli spettatori è stato chiesto di fermarsi per un momento di riflessione sulla guerra, sulla distruzione e ancora sulla pace, sulla nonviolenza e sull’accoglienza, per poi dare spazio alla speranza e alla gioia, lasciando tutti liberi di esprimere i propri sentimenti di fronte a una grotta emozionante. Quella proposta è stata, infatti, una natività attuale, immaginata fra i resti di ciò che è andato distrutto e le immagini di una storia che si ripete, lasciando spazio alla speranza e alla gioia a partire dalle note della Cantata dei Pastori.

Il Presidente del XV Municipio Torquati nel congratularsi per la riuscita dell’iniziativa, ha rilasciato una nota stampa che premia soprattutto un progetto che ha coinvolto il territorio e la comunità di Roma nord e che premia soprattutto il desiderio di condivisione a ogni livello: “Ringrazio davvero l’Associazione Argilla Teatri per l’emozionante rappresentazione del Presepe Vivente per le vie del Borgo di Cesano. Un momento sentito dai residenti e dai tanti romani che sono venuti a visitare uno dei due borghi storici del nostro Municipio per assistere al Presepe. L’Associazione Argilla Teatri, insieme alle altre associazioni vincitrici del bando contributi del Municipio XV, sta partecipando alla programmazione degli eventi natalizi del territorio, un ricco calendario culturale che dall’8 dicembre al 6 gennaio raggiungerà tutti i nostri quartieri con eventi gratuiti. Davvero grazie alla nostra Assessora alla Cultura, Tatiana Marchisio”.