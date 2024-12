Inaugurata a Trevignano Romano la seconda tappa del progetto Cresco: un nuovo spazio dedicato ai giovani

Il 23 dicembre, presso il Centro Culturale La Fontana “Giuliano Nencini” di Trevignano Romano, è stata inaugurata la seconda tappa del progetto Cresco, un’iniziativa dedicata all’aggregazione giovanile e rivolta ai ragazzi dai 14 ai 35 anni. Il progetto mira a offrire un percorso integrato per la crescita personale e professionale, articolato in tre fasi chiave che rispondono a diverse esigenze formative e lavorative.

Luca Galloni, vicesindaco di Trevignano Romano, ha spiegato che Cresco nasce con l’obiettivo di accompagnare i giovani dalla prima infanzia fino all’ingresso nel mondo del lavoro. Le tre tappe principali sono:

Luogo di crescita e supporto all’infanzia (0-14 anni): finanziata dalla Fondazione con i Bambini, questa fase si concentra sulla creazione di un ambiente sicuro e stimolante per bambini e famiglie, con servizi educativi e di supporto. Centro di aggregazione giovanile: finanziata dalla Regione Lazio, questa tappa offre uno spazio per i giovani dai 14 ai 35 anni, favorendo lo sviluppo di competenze pratiche e creative attraverso corsi, laboratori e momenti di incontro. Officina Municipale: anch’essa finanziata dalla Regione Lazio, questa fase è dedicata al mondo del lavoro, con iniziative per il lavoro autonomo, il coworking e lo smartworking.

La seconda tappa, inaugurata il 23 dicembre, si presenta come un luogo di riferimento per i giovani. Qui verranno organizzate attività volte a promuovere la creatività, l’inclusione e l’autonomia. Particolare attenzione sarà dedicata alla formazione nel campo digitale e artistico, con corsi specifici sulla creazione di contenuti per i social media, aprendo nuove prospettive lavorative nel settore della comunicazione e del marketing.

Inoltre, sarà attivo uno sportello psicologico per supportare i giovani nelle sfide personali e professionali. Questo spazio vuole essere anche un incubatore di idee, accogliendo proposte e progetti per trasformarli in realtà concrete. A partire da gennaio, il centro sarà aperto sei pomeriggi a settimana, offrendo un’alternativa stimolante al tempo libero e favorendo l’empowerment dei giovani.

Viola Catena, Assessore alle Politiche Giovanili e Pari Opportunità, ha espresso il suo augurio che questo progetto possa raggiungere il suo obiettivo principale: formare un gruppo di ragazzi capaci di gestire autonomamente lo spazio al termine del percorso. “In questo modo, il luogo potrà continuare a funzionare anche dopo la fine dei finanziamenti regionali, diventando un punto di riferimento stabile per la comunità,” ha aggiunto.

Viola ha inoltre invitato chiunque abbia idee o proposte a partecipare attivamente: “per chi desidera contribuire con le proprie idee o proporre attività da realizzare, invitiamo a inviare una mail all’indirizzo spaziogiovani@comune.trevignanoromano.rm.it, questo spazio è aperto a tutti sia per chi vuole creare un progetto formativo o per i giovani che desiderano imparare nuove attività. Siamo sempre pronti a valutare nuove proposte per arricchire l’offerta e valorizzare la partecipazione attiva di ciascuno.”

Alla cerimonia di inaugurazione era presente anche il sindaco di Trevignano Romano, Claudia Maciucchi, che con la sua partecipazione ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa per la comunità locale e per il benessere e lo sviluppo dei giovani.

Il progetto si distingue per la sua visione integrata, accompagnando le persone dal supporto all’infanzia fino all’ingresso nel mondo del lavoro. Con un’attenzione particolare alla creatività, alla formazione e al benessere psicologico, Cresco rappresenta un modello di crescita innovativo e sostenibile, in grado di valorizzare i talenti e le potenzialità delle nuove generazioni.

Il nostro impegno, insieme a quello di Giovanni Furgiuele, presidente de L’agone nuovo, è quello di continuare a supportare la valorizzazione di questo progetto, affinché diventi un punto di riferimento per la crescita e lo sviluppo dei giovani della nostra comunità.

Paola Forte

Redattrice L’agone