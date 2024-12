Ecco i primi bus Full Electric per Roma

Riceviamo e pubblichiamo – Insieme al Sindaco Roberto Gualtieri, all’Assessore Eugenio Patané e al Direttore Generale di Atac, abbiamo inaugurato i primi autobus elettrici della flotta Atac, acquistati grazie ai fondi del PNRR. Una svolta cruciale per la mobilità della nostra città.

Questi nuovi mezzi non solo riducono le emissioni e il rumore urbano, ma introducono innovazioni tecnologiche importanti per un trasporto pubblico più accessibile e confortevole:

– Posto disabili con pedana manuale

– Cabina autista separata per maggiore sicurezza

– Climatizzazione avanzata, videosorveglianza, indicatori LED

– Validatore Tap&Go per pagamenti senza contatto

I primi 8 autobus entreranno in servizio il 20 gennaio, mentre entro il 2026 l’intera flotta sarà completata, con 411 veicoli elettrici che porteranno l’età media dei mezzi Atac tra le più basse d’Europa.

Roma si avvicina così agli obiettivi net zero del 2050, con la riduzione delle emissioni di CO2 del 55% già entro il 2030.

Giovanni Zannola