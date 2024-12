Viterbo e il pranzo di condivisione

L’iniziativa è stata promossa dal Comune di Viterbo, Sodalizio Facchini di Santa Rosa, Diocesi di Viterbo, Fondazione Carivit in collaborazione con l’associazione Amici di Galiana, Caritas Viterbo e Centro sociale Pilastro Band

Natale di Condivisione, grande partecipazione lo scorso 21 dicembre al pranzo organizzato dal Comune di Viterbo, Sodalizio Facchini di Santa Rosa, Diocesi di Viterbo, Fondazione Carivit in collaborazione con l’associazione Amici di Galiana, Caritas Viterbo e Centro sociale Pilastro Band, presso la parrocchia dei Santi Valentino e Ilario a Villanova. “Un momento di grande valore sociale, a pochi giorni dal Natale – ha sottolineato l’assessore alle politiche sociali e all’educazione Rosanna Giliberto -. Un sentito ringraziamento a tutte le persone e alle realtà istituzionali e associative che hanno reso possibile il pranzo per un Natale di Condivisione. Un appuntamento che ha rappresentato un momento di solidarietà, amicizia e speranza, dimostrando e confermando l’importanza del senso di comunità. Un ringraziamento speciale va agli organizzatori dell’iniziativa – prosegue l’assessore Giliberto -: il Sodalizio Facchini di Santa Rosa, coordinati dal presidente Massimo Mecarini, la Caritas Diocesana, guidata da Luca Zoncheddu, la Fondazione Carivit, presieduta da Luigi Pasqualetti, Amici di Galiana con Graziella Fiorucci e i suoi ragazzi e la Chiesa di San Valentino e Ilario, con il supporto del nostro caro Don Emanuele Germani. Il prezioso impegno e la grande dedizione di ognuno hanno reso questa giornata possibile e speciale per tutti i partecipanti. Così come fondamentale e prezioso è stato il lavoro di tutte le parrocchie che hanno contribuito al coinvolgimento delle delle persone invitate. Un grazie di cuore anche all’assessore Emanuele Aronne e ai consiglieri Paolo Moricoli e Francesca Sanna, che hanno contribuito alla gestione del pranzo con grande entusiasmo e disponibilità. Un ringraziamento particolare – aggiunge l’assessore Giliberto – va a tutti coloro che hanno lavorato con passione ai fornelli, dietro le quinte, per la preparazione del pranzo. Un pranzo che, mi piace evidenziarlo, è stato particolarmente apprezzato da ospiti e organizzatori. A questo proposito, ci teniamo a ringraziare la società EP per aver donato i dolci in occasione dell’evento. A rendere questo appuntamento ancora più coinvolgente e allegro è stata la musica del centro sociale Pilastro Band, il cui gruppo ha reso l’atmosfera ancora più gioiosa e partecipata. Un momento di allegria, che ha regalato sorrisi, unendo le persone in un clima di comunità. Come assessore alle politiche sociali e all’educazione – conclude Giliberto – credo fermamente che eventi come questo siano la dimostrazione di quanto la nostra comunità sia capace di crescere insieme, sostenendosi a vicenda, e che ogni gesto di condivisione e solidarietà contribuisca a rendere il nostro territorio un posto migliore. Continueremo a lavorare per costruire una comunità sempre più unita e inclusiva”. Ringraziamenti arrivano anche da parte del presidente del Sodalizio Facchini di Santa Rosa Massimo Mecarini, che aggiunge: “È stata un’esperienza toccante a livello personale e importante come Sodalizio. Per questo ringrazio tutte le componenti per averci coinvolto nell’iniziativa. Un grazie particolare ai nostri chef Bozzoletto, Marco, Rino, Paolo e ai quattro ragazzi che dalla mattina si sono impegnati a cucinare le squisite pietanze che gli ospiti hanno potuto gustare”.