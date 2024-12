Offerta Rai per bambini durante le feste di Natale

Divertimento e inclusione caratterizzano l’offerta RAI per bambini e ragazzi durante le feste di Natale, tra programmi inediti e attesi ritorni, in onda sui canali Rai Yoyo e Rai Gulp e sulla piattaforma RaiPlay.

Su Rai Yoyo l’appuntamento più atteso è Benvenuti a Coccoloba. Appuntamento domenica 5 gennaio, alle ore 16. Si tratta dello speciale in animazione 2D prodotto da Cartobaleno e Samka Productions in collaborazione con Redcastle per Rai Kids e per FranceTV, tratto dal libro illustrato “L’Isola” di Sabina Colloredo e Valeria Petrone (pubblicato da Carthusia Edizioni in collaborazione con Abio Italia Onlus).

Il film affronta in maniera delicata il tema delle malattie infantili e del ricovero dei bambini negli ospedali. Immaginate un’isola diversa da tutte le altre, dove si “riparano” le «bue» dei bambini, un’isola sulla quale vivono cinque amici che formano la Banda dei Coccoloba. Sono dei bambini speciali, perché hanno delle bue particolari. Divertenti e teneri, sono uniti come una vera famiglia. Sono venuti sull’isola per farsi curare, ma ne approfittano per vivere insieme delle grandi avventure e creare spazi di allegria e divertimento.

Dal 23 al 29 dicembre, tutti i giorni, alle ore 13.30, andrà in onda su Rai Gulp la nuova edizione di “Diario delle vacanze in inverno”, programma con Armando Traverso realizzato in Val Gardena e in Val Badia. Il programma si distingue per l’uso del trilinguismo: i ragazzi coinvolti dovranno esprimersi nella lingua ladina, italiana e tedesca. Al termine di ogni prova la coppia vincitrice potrà svelare il contenuto di una casella disposta su un albero natalizio che contiene una parola che apparirà in ladino, tedesco, italiano. Al completamento di tutte le prove si potrà leggere nelle tre lingue una frase bene augurale di pace e serenità per il nuovo anno.

Sabato 28 dicembre, alle 20.30, e sabato 4 gennaio, alle ore 16, su Rai Gulp andrà in onda in prima tv free il terzo capitolo del film “Descendants”. Continua la saga dei buoni contro i cattivi. Mal, Evie, Carlos e Jay ritornano all’ Isola degli Sperduti per scegliere un nuovo gruppo di discendenti di malvagi che andranno all’Auradon Prep. L’apertura della barriera mette a rischio la sicurezza di Auradon durante la loro partenza dall’Isola; Mal riesce a chiudere definitivamente la barriera ma ha paura che Uma e Ade proveranno a vendicarsi sul regno. Nonostante la sua decisione, una forza oscura minaccia il popolo di Auradon e sta a Mal e agli altri cattivi salvare tutti.

Ricca anche la programmazione di film e speciali animati. Su Rai Yoyo domenica 22 dicembre, alle 21.45, ci sarà “Spike”, che racconta le avventure di un giovane folletto che deve scassinare la banca dei pinguini per salvare il Natale. Lunedì 23 dicembre, alle 21.45, sarà la volta di “Mimì e Lisa – Il Mistero delle Luci di Natale”, una storia che mescola amicizia e tradizioni natalizie. Il 24 dicembre Rai Yoyo propone una serie di appuntamenti festivi a partire da Masha e Orso 6 – “Regali per tutti” (ore 16.35), dove Masha porta il suo spirito natalizio a Orso, e prosegue con due attesissimi speciali “Disney: Frozen Fever” (21.45) e “Frozen – Le Avventure di Olaf” (21.55), che mostrano i preparativi per il Natale ad Arendelle.

Il 25 dicembre alle 21.45, arriva “Pimpa – Storia di Natale”, un’incantevole avventura natalizia con la famosa cagnolina a pois rossi che cerca l’albero perfetto da addobbare. Il 26 dicembre alle 21:45, è la volta di “Pimpa e Olivia Paperina”, un film per tutta la famiglia che vede Pimpa prendersi cura della piccola Olivia, appena arrivata come pacco di Natale. Il 27 dicembre, alle 20.50, Rai Yoyo propone “I Miei Amici Tigro e Pooh – Un Natale con i Super Detective”, un’avventura natalizia con Winnie the Pooh e i suoi amici, alla ricerca del sacco di Babbo Natale. “Topolino e Minni – Il Desiderio di Natale” (28 dicembre, ore 20:50) racconta le disavventure dei due protagonisti e dei loro amici sparsi per il mondo, tutti impegnati a ritornare a casa per festeggiare il Natale. Il 29 dicembre alle 21:45, si continua con “Lost and Found”. Lunedì 30 dicembre, alle 21:45, arriva “Operazione Babbo Natale”, una storia in cui un bambino e un elfo cercano di salvare il Natale da una minaccia inaspettata. Il 31 dicembre, alle 21.45, c’è “L’abominevole Bebè delle Nevi di Terry Pratchett”.

Nel nuovo anno, il 2 gennaio, alle 21.45, “Masha e Orso – Racconto d’Inverno”, una storia che insegna come la magia di Natale può rimettere le cose a posto. Il 3 gennaio Rai Yoyo offre in prima TV due special di avventure. Per il ciclo “La scatola dei tesori di Quentin Blake” ci saranno alle 20.30 “Angeli della Strada” e alle 20.55 “Un tesorino”, entrambe piene di magia, arte e amicizia. Infine, il 4 gennaio, alle 20.30, torna “La freccia azzurra”, il capolavoro di Enzo D’Alò tratto dal celebre racconto di Gianni Rodari, che racconta la storia di un gruppo di giocattoli che vuole rendere speciale il Natale di un bambino povero.

Domenica 5 gennaio, alle 16, ci sarà “Benvenuti a Coccoloba”, mentre alle 21.25 “L’Odissea di Shoom”. Gran finale lunedì 6 gennaio, alle 21.25, con “La strega Rossella”, opera animata tratta dal racconto di Julia Donaldson.

Su Rai Gulp si parte sabato 21 dicembre, alle ore 16 con il film “Descendants”, e alle 20.25 sarà presentato Descendants 2, il secondo capitolo della celebre saga, che vede protagonisti i figli dei buoni e dei cattivi delle celebri fiabe. Domenica 22 dicembre, alle 16, avremo “Le 12 fatiche di Asterix”, mentre alle 20.30 sarà proposto il film “La Fabbrica dei Sogni (Dreambuilders)”. Sabato 28 dicembre alle 16, torna “Descendants 2”, mentre alle 20.30 sarà proposto in prima tv “Descendants 3”. Domenica 29 dicembre, alle 16, ci sarà “Asterix e il Regno degli Dei”, mentre alle 20.30 torna il film “La stella di Laura”. Sabato 4 gennaio, alle 16, sarà riproposto “Descendants 3”, mentre alle 20.30, ci sarà, in prima visione tv, il film animato “Racetime – Tutti in Pista!”. Domenica 5 gennaio, alle 16, ci sarà “Asterix e la sorpresa di Cesare”, mentre alle 20.30, ci sarà “Elfkins – Missione Best Bakery”.