“Compra locale”, l’invito dell’amministrazione comunale di Canale Monterano

Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale di Canale Monterano promuove la campagna pubblicitaria dallo slogan “Compra locale”, per sostenere chi in tempi non certo facili continua a lavorare o a investire nel nostro Comune.

È importante ricordare come le attività commerciali di prossimità, i nostri negozianti, i ristoratori, i piccoli artigiani, il mercato settimanale, assolvono ad una fondamentale funzione economica e sociale, garantendo un servizio prezioso a tutta la Comunità, perché mantengono vivono e presidiato il paese. Per questo abbiamo voluto creare un logo che ricordi quanto sia importante “comprare locale” e donare ai nostri esercenti shopper in carta che lo riportano da dare ai propri clienti nel periodo delle festività natalizie.

Facciamo tutti la nostra parte affinché i nostri commercianti/ristoratori possano continuare a svolgere il loro importante e vitale lavoro.