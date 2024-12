E’ giunto al traguardo il progetto dell’istituto superiore “Giuseppe Di Vittorio”

Un Progetto per conoscere il territorio in cui si vive mettendo a sistema tutte le possibili sinergie istituzionali e professionali utili alla sua tutela e valorizzazione. E’ “Territorio e patrimonio: Scopri, conosci e valorizza”, il percorso coordinato dal Prof. Massimo Cerrocchi, Docente di Topografia e Disegno tecnico dell’Istituto Superiore “Giuseppe Di Vittorio”, con la collaborazione del Tutor Prof. Vittorio Pirito, il supporto dell’Amministrazione comunale e dell’Associazione del Gruppo Archeologico Romano di Ladispoli. “L’iniziativa, finanziata con fondi PNRR, – ha spiegato il Prof. Cerrocchi – ha coinvolto allievi delle Classi Seconde e Terze dell’Indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio e ha avuto come obiettivo principale quello di avvicinare i giovani alla conoscenza del contesto locale e del suo patrimonio storico-archeologico, stimolando una riflessione sul valore della tutela e della valorizzazione delle risorse culturali. Guidati dal personale esperto del Gruppo Archeologico Romano, gli allievi hanno visitato i principali siti archeologici di Ladispoli con l’opportunità di acquisire conoscenze approfondite sulla storia del territorio e di raccogliere materiale fotografico, documentando così le bellezze e le peculiarità dei luoghi esplorati”.

“La fase successiva del progetto – ha aggiunto il Professore Cerrocchi – ha visto gli studenti impegnati, sotto la guida dei docenti, nella creazione di una StoryMap, uno strumento interattivo che combina immagini, testi e mappe per raccontare in modo coinvolgente l’esperienza vissuta. Questo lavoro ha permesso dunque di valorizzare le competenze digitali dei ragazzi, integrandole con la conoscenza del patrimonio storico locale”.

Far conoscere e valorizzare il patrimonio archeologico locale, sviluppando negli allievi un autentico senso di appartenenza al territorio; potenziare le competenze digitali e le capacità di ricerca, attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici per la creazione di contenuti; promuovere competenze trasversali come il lavoro di gruppo, l’organizzazione autonoma delle attività e la capacità di analizzare criticamente le informazioni raccolte: queste le finalità alla base dell’iniziativa, che si è conclusa lunedì 16 dicembre con una presentazione ufficiale nell’Aula magna dell’Istituto “Giuseppe Di Vittorio”, alla presenza dell’Assessore comunale all’Istruzione Margherita Frappa, dei rappresentanti del Gruppo Archeologico Romano di Ladispoli, dei docenti dell’Istituto e delle famiglie degli studenti. E sono stati gli stessi allievi ad illustrare il percorso svolto e i risultati ottenuti, dimostrando entusiasmo e competenza. L’Assessore Frappa ha espresso il proprio apprezzamento per l’impegno profuso e per la qualità del lavoro svolto, sottolineando l’importanza di iniziative che promuovono la conoscenza del territorio e la consapevolezza culturale tra le giovani generazioni.

“Un’esperienza interessante e coinvolgente – ha aggiunto il Prof. Cerrocchi – tanto da auspicare una possibile prosecuzione in futuro. Un ringraziamento speciale è stato rivolto a tutti coloro che hanno contribuito al successo dell’iniziativa: i docenti, l’Amministrazione comunale, il Gruppo Archeologico Romano e, soprattutto, gli studenti, veri protagonisti del progetto. Grazie al loro impegno, – ha concluso il Prof. Cerrocchi – il percorso “Territorio e patrimonio: Scopri, conosci e valorizza” si conferma un esempio virtuoso di come la scuola possa collaborare con le Istituzioni e il territorio per promuovere conoscenze, competenze e sensibilità culturali”.

È possibile consultare le mappe realizzate al seguente link: https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=1eKaPiNeA7CHrHSKvX-FEL1p6jHlsCco&usp=sharing