Inaugurata la nuova aula multimediale all’istituto Giovanni Cena di Cerveteri

“La scuola è il fondamento della nostra società, dove si formano le future generazioni. Oggi, dopo un lavoro importante e congiunto tra Amministrazione comunale e Dirigenza Scolastica, l’Istituto Giovanni Cena ha a disposizione un’aula informatica multimediale completamente nuova, confortevole e soprattutto al passo con l’evoluzione tecnologica della nostra società”.

Con queste parole il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti ha inaugurato, insieme alla Dirigente Scolastica Dott.ssa Velia Ceccarelli e il Vicesindaco e Assessore alla Pubblica Istruzione Federica Battafarano, la nuova aula multimediale dell’Istituto, uno spazio tecnologico integrativo alle tradizionali attività didattiche.

“La nascita di questa aula multimediale ha una storia lunga, che inizia con la realizzazione del nuovo ed unico Centro Cottura di Cerveteri, sorto nel 2022 lungo la Via Aurelia – spiega il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – la nascita del nuovo Centro, di conseguenza, ha consegnato all’Istituto uno spazio completamente vuoto, da ristrutturare completamente per adibirlo a nuove attività. Come Amministrazione comunale, abbiamo provveduto ad uno stanziamento di risorse in bilancio pari a 100mila euro, con i quali abbiamo effettuato una profonda opera di restyling di questo spazio, dal rifacimento dei pavimenti, degli infissi, degli impianti elettrici e delle grate. Contemporaneamente, l’Istituto ha partecipato ad un bando pubblico finanziato con i fondi del Pnrr, con i quali ha potuto acquistare la strumentazione tecnologica necessaria a questo nuovo, importantissimo spazio per la formazione e la crescita dei nostri ragazzi”.

“Un’Aula dove studenti e docenti avranno a disposizione una strumentazione tecnologica moderna e all’ avanguardia che consentirà di sperimentare un metodo totalmente nuovo di fare lezione, ricerche e approfondimenti – ha aggiunto il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – un altro piccolo ma importante passo verso una didattica migliore e per la quale ringrazio, i nostri uffici comunali, per l’attenta esecuzione dei lavori di restyling, tutta la Dirigenza e il personale scolastico per aver presentato un progetto valido e meritevole dei contributi Pnrr”.