Quattro arresti a Follonica e Firenze, rintracciati grazie alla videosorveglianza di Cerveteri

“La video-sorveglianza di Cerveteri funziona e funziona anche bene. Già in passato ci sono stati episodi di cronaca risolti grazie alle nostre telecamere, ma nei giorni scorsi ne abbiamo avuto un’ulteriore conferma. È di questi giorni infatti la lettera a firma del Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Firenze, con la quale ringrazia e si complimenta con il Comune di Cerveteri, che dopo aver messo a disposizione le immagini registrate ha consentito l’arresto di quattro persone accusate del reato di furto in appartamento”.

A renderlo noto è il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, nell’informare la cittadinanza della nota indirizzata a lei e alla Comandante di Polizia Locale di Cerveteri Cinzia Luchetti ricevuta dal Capitano dell’Arma del Carabinieri Giulio Capone.

“Non appena siamo stati contattati dai Carabinieri della Compagnia di Firenze ci siamo immediatamente messi a disposizione – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – da quanto riferitoci dalle Forze dell’Ordine infatti, sembra che i malviventi siano partiti proprio dal nostro territorio. Abbiamo dunque fornito loro le immagini registrate sia dalle telecamere di video-sorveglianza posizionate nel territorio che da quelle impegnate nel controllo-targhe: immagini che hanno consentito dunque lo sviluppo delle indagini e il conseguente fermo dei quattro malviventi”.

Sempre sul tema della videosorveglianza il Sindaco Gubetti ha inoltre aggiunto: “Cerveteri è un territorio morfologicamente complesso, che si caratterizza di moltissime zone di campagna, nove Frazioni e tantissime vie d’uscita. Proprio in questi giorni abbiamo ultimato i lavori per l’entrata in funzione di tre telecamere agli ingressi della Frazione di Valcanneto e di un’ulteriore telecamera lungo la Via Doganale, ma sappiamo che è ancora molto il lavoro da fare. Come amministrazione, insieme alla nostra Polizia Locale, stiamo lavorando affinché altre zone del territorio, ed in particolar modo le zone più periferiche, siano raggiunte quanto prima da un sistema di telecamere efficiente ed efficace, a tutela dei cittadini, delle loro proprietà e che come in questa situazione possa rappresentare un importante aiuto alle Forze dell’Ordine”.