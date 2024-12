Città metropolitana alla Conferenza Annuale ICESP

Il Consigliere metropolitano Rocco Ferraro ha portato i saluti del Sindaco Roberto Gualtieri alla VII Conferenza Annuale ICESP (Piattaforma Italiana degli attori per l’Economia Circolare) organizzata da ENEA con il sostegno di Città metropolitana di Roma Capitale. Un momento di confronto sulle buone pratiche di Ecodesign, la loro connotazione e ruolo, il confronto all’interno del panorama europeo e degli standard italiani e le linee guida per l’integrazione dell’Ecodesign.

La Piattaforma ICESP, che lavora in stretta connessione con la Piattaforma della Commissione Europea ECESP (European Circular Economy Stakeholder Platform), rappresenta la più strutturata ed estesa comunità di attori italiani dell’economia circolare, costituita da più di 300 organizzazioni ed oltre 900 esperti di istituzioni pubbliche locali e nazionali, imprese e associazioni di categoria, mondo della ricerca, società civile. ICESP è una realtà di riferimento e di confronto riconosciuta a livello nazionale ed internazionale, e si propone di far convergere iniziative, esperienze, criticità e prospettive che il nostro paese vuole e può rappresentare in Europa e di promuovere l’“Italian way for circular economy”.

“Città metropolitana è da sempre sensibile e operativa su ogni aspetto relativo al raggiungimento degli obiettivi del Green Deal europeo e dell’Agenda 2030 Onu, da tempo impegnata in progetti relativi alla bioedilizia e all’efficientamento energetico degli edifici pubblici. Con l’Amministrazione Gualtieri, la sostenibilità ambientale ed energetica è stata posta come uno degli assi strategici nella realizzazione degli interventi, e lo abbiamo dimostrato con i progetti finanziati dal PNRR, dalla forestazione alla riqualificazione di spazi sportivi e culturali. In più, i risultati raggiunti con la differenziata in tanti comuni del territorio metropolitano, ben oltre le soglie indicate a livello nazionale, è un’ulteriore dimostrazione dell’impegno dell’ente di area vasta nella definizione di atti concreti per la riduzione delle emissioni di gas serra. L’Ecodesign è un tassello fondamentale di un modello produttivo circolare, incentrato sul riutilizzo di materie prime che un tempo sono state solamente rifiuti, e su questa strada andiamo avanti e sosteniamo reti importanti come ICESP – per cui ringrazio il Direttore Generale ENEA Giorgio Graditi e il Presidente ICESP – CETMA Roberto Morabito – per avvicinare il mondo produttivo a quello dei consumi, inclusa la consapevolezza diffusa tra i cittadini, con le competenze di indirizzo e regolamentazione che ci competono. Sinonimo di sostenibilità è responsabilità: verso l’ambiente, la natura ma soprattutto verso i cittadini di oggi e di domani”.