Municipio XV, bilancio approvato. Ora attesa per i fondi di Governo e Regione

“Con il Consiglio del Municipio XV che si è appena concluso, approviamo il nuovo bilancio di previsione per le annualità 2025 -2027. Voglio davvero ringraziare tutta l’aula perché proprio come lo scorso anno, anche l’approvazione di questo bilancio si è conclusa in tempi rapidi, con la discussione di tutti gli emendamenti e degli ordini del giorno collegati, avvenuta nella sola giornata di oggi.

Confermato il trend positivo e in crescita per il terzo anno consecutivo, con i fondi a disposizione nella spesa corrente che per il 2025 arrivano quasi a 16,5 milioni di euro, contro i 15 milioni dello scorso anno e di molto superiori alle cifre degli anni precedenti al nostro insediamento: 12 milioni nel 2018, 14 nel 2019 e 13 del 2020 e nel 2021. Queste cifre assumono ancora più valore poiché, a differenza delle annualità precedenti, sono frutto esclusivamente dei fondi di Roma Capitale, senza i 22 milioni di euro tagliati dal Governo Italiano. A quelli di oggi speriamo quindi si aggiungano ulteriori somme che spero arrivino nel corso dell’anno da Stato e Regione Lazio.

A conferma dell’attenzione che questa amministrazione pone alla lotta alle diseguaglianze e a sostegno delle persone fragili, aumentano i fondi per le spese legate alle politiche sociali, che per il 2025 arrivano ad oltre 1 milione di euro; come anche quelli per la cultura che per la prima volta in questo Municipio superano i 100.000. Confermate le somme di manutenzione ordinaria delle strade di competenza municipale. Quest’anno poi è stata inoltre richiesta l’attivazione per la prima volta un capitolo di spesa di 100.000 euro per gli interventi in danno sulle aree verdi private che, dopo il grande lavoro del sistema di diffide messe in campo, ci consentirà già dai prossimi mesi di intervenire in emergenza e in tempi rapidi sulle aree private.

Una grande novità che abbiamo finanziato attraverso spostamenti di fondi interni del Municipio, per un importo di 150.000 euro, è il progetto di minuteria urbana che ci consentirà di mettere in campo piccoli interventi di manutenzione del verde, delle scuole e per la pulizia dei marciapiedi. Un capitolo di spesa che ha l’ambizione di prevedere l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate e nel contempo consentire interventi rapidi a chiamata.

Un lavoro della Politica e dell’Amministrazione, per cui voglio davvero ringraziare il Vice Presidente e Assessore al Bilancio, Alessandro Cozza, e il Presidente di Commissione, Giovanni Forti, e naturalmente l’Ufficio Bilancio e l’Ufficio Consiglio che hanno seguito i lavori. Grazie anche a tutti gli altri Uffici del Municipio XV, che per il terzo anno consecutivo hanno impegnato, e quindi utilizzato, tutti i fondi messi a disposizione; passaggio non scontato e fondamentale. Grazie infine, ma non per ultimo, alla Maggioranza, che come sempre, e soprattutto in questa occasione, ha dimostrato serietà e responsabilità, mantenendo la lucidità necessaria anche in queste ore così difficili per la nostra Comunità per il grave lutto che ha colpito il nostro collega e amico Claudio Marinali e la sua famiglia, a cui ci stringiamo forte.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati.