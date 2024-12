Consiglio Comunale Aperto sul Progetto di Rigenerazione Urbana del Lungolago

Si è svolto oggi, presso la Sala Consiliare del Comune di Bracciano, il Consiglio Comunale Aperto dedicato al progetto di rigenerazione urbana del lungolago. L’incontro, richiesto dalle opposizioni e accolto favorevolmente dalla maggioranza, ha visto la partecipazione attiva di numerosi cittadini, commercianti e residenti, che hanno offerto proposte e osservazioni utili a perfezionare il progetto.

Organizzato all’insegna del dialogo e della trasparenza, l’obiettivo principale era condividere i dettagli dell’iniziativa e ascoltare le istanze della comunità, al fine di trovare soluzioni il più possibile condivise.

Gli interventi previsti dal piano

Tra le principali azioni del progetto di rigenerazione urbana:

Rifacimento della pavimentazione con materiali a basso impatto ambientale.

con materiali a basso impatto ambientale. Messa a dimora di oltre 100 specie arboree autoctone, per valorizzare l’ambiente naturale.

per valorizzare l’ambiente naturale. Individuazione di nuovi parcheggi strategici , per migliorare viabilità e accessibilità.

, per migliorare viabilità e accessibilità. Eliminazione delle barriere architettoniche , per garantire spazi inclusivi e accessibili a tutti.

, per garantire spazi inclusivi e accessibili a tutti. Pedonalizzazione del lungolago , per promuovere una mobilità sostenibile.

, per promuovere una mobilità sostenibile. Conclusione delle strade di penetrazione, per migliorare i collegamenti con il territorio.

Un progetto per la comunità e il futuro

L’Amministrazione Comunale ha ribadito l’importanza di restituire alla comunità uno spazio vivibile, accogliente e pensato per le famiglie, che diventi un punto di incontro, crescita e opportunità. Come dichiarato dal Sindaco:

“ Bracciano ha bisogno di una comunità unita e attenta al bene comune. Il nostro obiettivo è realizzare un lungolago che non soltanto valorizzi il patrimonio naturale, ma diventi un luogo di incontro, crescita e opportunità per tutti: uno spazio accogliente per le famiglie e un’eredità preziosa per le generazioni future. In questa visione, il nuovo lungolago potrà anche diventare la cornice ideale per ospitare grandi eventi sportivi, offrendo ulteriori occasioni di sviluppo per l’intero territorio .”

Proposte e osservazioni della comunità

I cittadini hanno sottolineato la necessità di sostenere il reddito di commercianti e lavoratori locali, di preservare il valore storico e ambientale del territorio e di integrare nel piano di riqualificazione un’importante area di archeologia industriale. Inoltre, è stata offerta la disponibilità a collaborare per individuare nuove aree di parcheggio strategiche.