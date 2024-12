Codice strada, D’Amato: “Ascoltare le società scientifica, rischio penalizzare chi fa terapia del dolore”

Riceviamo e pubblichiamo – “Con il nuovo Codice della Strada si rischia di penalizzare i pazienti che sono in terapia del dolore con farmaci oppioidi. È fondamentale ascoltare le società scientifiche e le associazioni pazienti che si stanno battendo per evitare questo grave atto di miopia. La modifica dell’articolo 187, non distinguendo tra uso terapeutico e abuso a scopo ludico di sostanze stupefacenti, creerebbe una barriera al corretto impiego dei farmaci, ostacolando l’accesso alle cure per milioni di persone affette da dolore cronico, tra cui molti pazienti oncologici, mettendo in discussione l’autonomia e la dignità dei malati. È fondamentale che i decreti attuativi facciano chiarezza su questo punto dirimente, affinché il diritto alla salute dei pazienti non venga compromesso”. Lo ha dichiarato il Consigliere regionale del Lazio e responsabile Welfare di Azione, Alessio D’Amato.