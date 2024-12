Municipio XV, la comunità si stringe per la scomparsa di Davide Marinali

“È stato un fine settimana lungo e soprattutto doloroso. Abbiamo cercato di fare tutto: incontri, assemblee, iniziative, appuntamenti, ma con il peso di un grande dolore. Un assillo emotivo enorme.

La scomparsa di Davide ci ha distrutto; un ragazzo corretto, volenteroso e generoso, mosso da un sentimento genuino e appassionato al quale non si poteva voler bene.

In queste ore, come sempre, abbiamo cercato di parlare poco e di concentrarci sul rispetto del dolore, così a noi vicino, e sull’affetto che abbiamo potuto dare. Con un po’ più di calma, oggi colgo l’occasione per fare ufficialmente a nome del Consiglio, della Giunta e di tutti i dipendenti del Municipio XV, le condoglianze al nostro collega e alla sua famiglia.

Una notizia straziante, ore e momenti dolorosissimi per cui stiamo cercando, e cercheremo con grande discrezione e sensibilità, di stare vicino a Claudio e Mila”.

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati.