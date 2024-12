INVITO STAMPA

APPUNTAMENTI. SIT-IN VERTENZA ROMA; AZIONE: TUTELARE I BENI CULTURALI DI ROMA. I MUSEI VANNO RIAPERTI.

Domani, sabato 7 dicembre dalle 11:00 Azione Roma sarà sotto il Museo della Civiltà Romana, lato Planetario (Piazza Giovanni Agnelli 10), con il Sit-in ‘Vertenza Roma – L’oro di Roma: i beni culturali’ per chiedere un futuro migliore per il nostro patrimonio culturale. Questo lo slogan dell’iniziativa “I musei vanno (ri)aperti, non dispersi”.

Un’occasione importante per sensibilizzare sull’importanza di preservare e valorizzare il nostro patrimonio culturale, per creare opportunità e generare crescita per la comunità.

All’evento parteciperanno il Consigliere regionale del Lazio e responsabile Welfare di Azione, Alessio D’Amato, la vicepresidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati di Azione, On. Valentina Grippo, la consigliera della Assemblea Capitolina di Azione, Flavia De Gregorio, i Consiglieri del IX Municipio di Azione, Marco Muro Pes e Fulvio Bellassai, e il Segretario municipale di Azione, Raffaello Colosimo.

Roma, 6 dicembre 2024