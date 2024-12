Santiago Larramendi a “Pamela viaggia in latin”

DOMENICA 8 DICEMBRE, DALLE ORE 00.30 SU RAI ISORADIO

Roma, 7 dicembre 2024

Il songwriter cubano Santiago Larramendi sarà il protagonista dell’ultima puntata del 2024 di “Pamela viaggia in latin”, il programma di Rai Isoradio dedicato al mondo latino-americano e iberico condotto da Pamela D’Amico. Appuntamento nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 dicembre, a partire dalle ore 00.30, sulle frequenze di Rai Isoradio (FM 103.3, sul DAB e anche su RaiPlay Sound).

Pamela D’Amico intervista uno degli autori cubani più riconosciuti e apprezzati a livello internazionale, la cui carriera musicale è segnata da numerosi successi e premi prestigiosi. Compositore, arrangiatore e produttore, Larramendi ha saputo conquistare il pubblico e la critica grazie alla sua capacità di fondere la tradizione musicale cubana con influenze moderne, creando un linguaggio musicale unico e innovativo.

Nato a Cuba, Santiago Larramendi nel 2023 ha ricevuto uno dei premi più ambiti nel panorama musicale mondiale: il Latin Grammy Awards, grazie alla sua composizione “Bolero a la vida”. Questo brano è stato interpretato dalla leggendaria cantante cubana Omara Portuondo. Il premio ricevuto nel 2023 testimonia non solo la sua abilità compositiva, ma anche la sua capacità di adattare il bolero – un genere musicale tipico della tradizione cubana – a una visione moderna e universale. Ha collaborato con una lunga lista di artisti di fama mondiale, spaziando tra vari generi, dal pop alla musica classica, e lavorando come arrangiatore e produttore per numerosi album di successo: Omara Portuondo, conosciuta come la Diva di Buena Vista Social Club, Gaby Moreno, Brenda K Starr, Emilio Estefan, Amaury Lopez, Azucar Moreno, Sérgio Dalma, Sérgio George, Isidro Infante. La India ha realizzato una versione salsa di “Stupida” adattata da Santiago per Alessandra Amoroso. I suoi brani sono state colonne sonore delle più importante telenovelas.