Comunicato stampa CMRC Sanna PUI sport Monteflavio

Inaugurati il 6 dicembre i lavori per la riqualificazione dell’impianto sportivo polifunzionale nel Comune di Monteflavio. Un centro sportivo nel quale gravitano le associazioni sportive dilettantistiche del territorio. Il Vicesindaco di Città metropolitana, presente all’inaugurazione assieme al sindaco di Monteflavio Giovanni Ugolini, ha dichiarato:

“Le attività di riqualificazione e manutenzione prevedono un investimento di circa 310 mila euro che consentiranno di rendere la struttura funzionale e sicura, abbattendo le barriere architettoniche per consentire alle persone diversamente abili di effettuare la pratica sportiva. Il progetto del Comune di Monteflavio si inserisce negli investimenti dei piani urbani integrati Sport Benessere e disabilità che Città metropolitana sta gestendo: sono 64 i progetti PUI Sport che Città metropolitana, grazie all’impulso del Sindaco Roberto Gualtieri, ha portato avanti celermente, dalla progettazione all’esecuzione, pensando a uno sviluppo diffuso in tutte le aree del territorio metropolitano.

Gli interventi di rigenerazione e manutenzione sono stati condivisi con il Sindaco Giovanni Ugolini e con l’intera amministrazione comunale, a testimonianza dell’ottimo livello di collaborazione raggiunto tra Città Metropolitana e Amministrazioni Comunali. Il progetto si pone come obiettivo di promuovere le attività sportive per i residenti e per chi vive il paese nella stagione estiva – siamo infatti all’interno di un Parco Naturale come i Lucretili, alle pendici del Monte Gennaro – con l’intento di concorrere allo sviluppo sociale e al miglioramento delle condizioni di vita della comunità, sempre cercando di consentire l’accessibilità alla pratica sportiva a chi è portatore di disabilità e guardando al contempo all’efficientamento energetico e alla sicurezza delle strutture. Una volta terminati i lavori il centro sportivo polifunzionale avrà un nuovo campo da calcio, nuovi spogliato, un campo da bocce, un’area fitness e spazi polivalenti. Le rampe d’accesso, i camminamenti e le aree di passaggio saranno interamente prive di barriere architettoniche. Come già avvenuto in tanti altri Comuni del territorio metropolitano, attraverso queste progettualità stiamo contribuendo allo sviluppo e al benessere di intere comunità, migliorando i servizi pubblici offerti a cittadini e ai turisti”.