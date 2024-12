SIT-IN VERTENZA ROMA; AZIONE: TUTELARE I BENI CULTURALI DI ROMA. I MUSEI VANNO RIAPERTI.

“I musei vanno riaperti, non dispersi. Questo è l’appello lanciato da Azione durante il Sit-in ‘Vertenza Roma – L’oro di Roma: i beni culturali’ tenutosi oggi davanti al Museo della Civiltà Romana e al Planetario di Roma. Ogni museo chiuso è una porta chiusa in faccia al futuro della cultura e alla città di Roma. Per questo riteniamo necessario completare, in tempi brevi, i lavori di restauro per la riapertura del Museo della Civiltà Romana con i fondi PNRR e riaprire velocemente il Museo Astronomico, connesso al Planetario.

Non possiamo permettere che questi luoghi diventino simboli di un patrimonio disperso. Bisogna investire per riqualificare e promuovere i musei romani, creando hub culturali interconnessi con il territorio, implementando i servizi educativi e promuovendo collaborazioni con le scuole. Per Azione, investire nella cultura significa creare opportunità e generare crescita per la comunità. Roma non può diventare un parco a tema, piegata agli interessi economici. Noi dobbiamo essere un esempio di come preservare e valorizzare il nostro patrimonio culturale, non di come svenderlo”. Lo hanno dichiarato il Consigliere regionale di Azione, Alessio D’Amato, la vicepresidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, On. Valentina Grippo, la consigliera della Assemblea Capitolina di Azione, Flavia De Gregorio, i Consiglieri del IX Municipio di Azione, Marco Muro Pes e Fulvio Bellassai, e il Segretario municipale di Azione Raffaello Colosimo.