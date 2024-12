“Uonderbois” la nuova serie originale italiana da oggi su Disney+

Esce oggi 6 dicembre 2024 Uonderbois, la nuova serie originale italiana con la regia di Andrea De Sica e Giorgio Romano, è ora in streaming su Disney+.

In occasione del debutto della serie, sono disponibili da oggi su tutte le piattaforme streaming e in digital download “FERRARI” (prod. ROOM9 e Dat Boi Dee) e “PARL’ CU MME” (prod. Dat Boi Dee), i due brani inediti, end credit song della serie, firmati e interpretati da Geolier, fenomeno musicale tra i più eclatanti che l’Italia abbia visto negli ultimi anni, che ha da poco rilasciato il suo nuovo progetto discografico “DIO LO SA – ATTO II” (Warner Music Italy), entrato direttamente al 1° posto della classifica FIMI Top Album nella settimana successiva al debutto.

Uonderbois è una serie in 6 episodi a cui fanno da cornice le leggende popolari di un posto unico al mondo: Napoli. Dalle bellezze di questa città è facile farsi rapire, ma a tutto ciò che di magico e misterioso si cela in questo luogo hanno accesso solo coloro che sanno vedere oltre le apparenze.

I Uonderbois sono cinque ragazzi di dodici anni, accomunati dalla fervida fantasia di chi è nato e cresciuto tra le strade di Napoli, e dalla convinzione che in città si aggiri Uonderboi, il loro mito, un incrocio tra la leggendaria figura del Munaciello e un moderno Robin Hood.

I cinque inseparabili amici devono dirsi addio perché La Vecchia, proprietaria dei vasci in cui vivono, sta per vendere le loro case in cambio di una statuetta di Maradona. Quando la statuetta viene rubata proprio dal loro idolo, Tonino Uonderboi, il nuovo Munaciello di Napoli, inizia l’avventura dei Uonderbois alla ricerca di un misterioso tesoro nella Napoli sotterranea.

A guidarli in questo viaggio, è la conoscenza dei segreti più antichi della loro città ma anche la consapevolezza che dietro ogni leggenda si nasconda sempre un pizzico di verità. Perché è proprio su questo equilibrio tra realtà e magia che la città partenopea si regge da millenni.

La serie è interpretata da Serena Rossi, Massimiliano Caiazzo, Junior Rodriguez, Melissa Caturano, Catello Buonocore, Christian Chiummariello, Gennaro Filippone, Giordana Marengo, Giovanni Esposito, Ernesto Mahieux, Daniele Rienzo, Francesco Di Leva, Denise Capezza, Ivana Lotito, Vincenzo Pirozzi, Marco Mario De Notaris, Antonio Grosso, Daniele Vicorito, Biagio Musella e con la partecipazione straordinaria di Nino D’Angelo.

Per la regia di Andrea De Sica e Giorgio Romano, la serie è tratta da un soggetto originale di Barbara Petronio, che è anche Produttore Esecutivo, Gabriele Galli e Giorgio Romano, creata da Barbara Petronio e Gabriele Galli e scritta da Barbara Petronio, Gabriele Galli, Francesco Balletta, Rossella Di Campli, Veronica Galli. Uonderbois è prodotta da Raffaella e Andrea Leone per Lotus Production, una società di Leone Film Group.

Disney+ attraverso un efficace sistema di parental control assicura che l’esperienza rimanga adatta a tutti i membri della famiglia. Gli abbonati possono creare più profili per ogni account, con la possibilità di impostare PIN del profilo e classificazione dei contenuti per ognuno attraverso il parental control.

Marzia Onorato

Redattrice L’agone