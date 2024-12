Lavoro: un osservatorio territoriale sui temi del lavoro, dell’impresa e della povertà

Un osservatorio permanente, aperto alle varie forze della società civile, sui temi del lavoro, dell’impresa e delle povertà per il territorio delle Marche. E’ la proposta lanciata dal Movimento Cristiano Lavoratori in occasione dell’iniziativa “Il lavoro protagonista del futuro”, che si è tenuta sabato 30 novembre a Senigallia (Ancona).

L’iniziativa, promossa dal Movimento Cristiano Lavoratori delle Marche, con il patrocinio del Comune di Senigallia e in collaborazione con Assidal (Associazione Italiana Datoriale Attività Lavorative), ha visto la presenza, tra gli altri, del presidente del Movimento Cristiano Lavoratori, Alfonso Luzzi, del direttore comunicazione della Basilica di San Pietro, Padre Enzo Fortunato, dell’assessore regionale al Lavoro, Stefano Aguzzi e del sindaco della città natia di Pio IX, Massimo Olivetti.

“L‘idea dell’Osservatorio”, ha spiegato il presidente del Movimento Cristiano Lavoratori Marche, Vincenzo Inchingoli, “nasce proprio dall’esperienza che abbiamo fatto in questa convegno cioè l’importanza di analizzare insieme le sfide che abbiamo di fronte e costruire reti affinché si possano costruire delle soluzioni condivise: unire le forze, in spirito collaborativo e di corresponsabilità, è indispensabile. È nostra intenzione, per dare continuità, proporre una serie di seminari e simposio tematici per costruire un percorso”. L’iniziativa, dedicata alla sicurezza e alla prevenzione per famiglie, giovani e bambini, è stata un’importante occasione di confronto sui temi del lavoro e del suo ruolo fondamentale nella società contemporanea.

“Quelli per la sicurezza sul lavoro non sono costi ma investimenti”. Questo il forte richiamo alla necessità di prevenire morti e incidenti sul lavoro arrivato dal convegno. Per il presidente nazionale del Movimento Cristiano Lavoratori, Alfonso Luzzi, il tema della sicurezza “è uno dei focus, insieme alla piaga del lavoro povero, sui quali costruire una rinnovata presenza dell’organizzazione da lui guidata. Una presenza all’insegna del “saper lavorare insieme alle altre realtà ecclesiali e del Terzo Settore, come ci richiama giustamente a fare il presidente della Cei, card. Matteo Zuppi”.

L’appuntamento, che si è aperto con la relazione del presidente regionale Vincenzo Inchingoli, è stato sottolineato tanto dal sindaco quanto dal vescovo di Senigallia, Mons. Franco Manenti, ciascuno nel proprio ambito e ruolo soddisfatti dalla scelta della città misenacome sede del partecipato evento. All’assise ha portato il suo contributo, invitando “a saper correre il rischio di essere scomodi”, padre Enzo Fortunato, presidente del Pontificio Comitato per la Giornata Mondiale dei Bambini e noto anche per il suo apostolato televisivo. La seconda parte della mattinata è stata caratterizzata dalla tavola rotonda con l’assessore regionale Stefano Aguzzi, l’esperto in materia di sicurezza Lorenzo Fantini e i rappresentanti marchigiani di Cisl (Marco Ferracuti), Compagnia delle Opere (Sandro Cardinali) e Assidal (Lorenzo Tricarico).